Afra Saraçoğlu el yakıyor dikkat! Kaşesini katladı da katladı Yaalı Çapkını, Mert Ramazan Demir, aşk dedikoduları derken...

Hürriyet'in haberine göre; sezonun en çok konuşulan aktrislerinden olan Saraçoğlu'na reklam teklifleri yağıyor. Doğal güzelliği ve sempatik oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Saraçoğlu, tekliflerin roket hızıyla artmasıyla da kaşesini iki katına çıkarmış.