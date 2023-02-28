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Haberler Magazin Afra Saraçoğlu el yakıyor dikkat! Kaşesini katladı da katladı Yaalı Çapkını, Mert Ramazan Demir, aşk dedikoduları derken...

Afra Saraçoğlu el yakıyor dikkat! Kaşesini katladı da katladı Yaalı Çapkını, Mert Ramazan Demir, aşk dedikoduları derken...

Dizisinin başlamasıyla adı sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yerine, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le daha sık anılmaya başlayan Afra Saraçoğlu önceki gün Mert Yazıcıoğlu ile olan fotoğraflarını kaldırmış sonrasında Mert Yazıcıoğlu'dan hamle gecikmemişi. Eski aşıklar arasında sular durulmazken, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşk yaşamaya başladığı gelen iddialar arasındaydı. Tüm bunlar yaşanırken Afra Saraçoğlu bir anda son dönemin yıldızlarından biri haline geldi. Kaşesini katladıkça katlayan Afra Saraçoğlu şimdilerde el yakıyor.

28.02.2023 09:27 - Son Güncelleme: 28.02.2023 09:30
Afra Saraçoğlu el yakıyor dikkat! Kaşesini katladı da katladı Yaalı Çapkını, Mert Ramazan Demir, aşk dedikoduları derken...

Yalı Çapkını ile kariyerinin zirvesine çıkan Afra Saraçoğlu şimdilerde el yakıyor.

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Afra Saraçoğlu el yakıyor dikkat! Kaşesini katladı da katladı Yaalı Çapkını, Mert Ramazan Demir, aşk dedikoduları derken...

Deprem felaketinin ardından halk yaralarını sarmaya çalışırken, işler de yavaş yavaş eski düzenini bulmaya başlıyor. Verilen aranın ardından setler geçen hafta yeniden start aldı.

Afra Saraçoğlu el yakıyor dikkat! Kaşesini katladı da katladı Yaalı Çapkını, Mert Ramazan Demir, aşk dedikoduları derken...

Deprem nedeniyle herkes gibi çok üzgün olan oyuncu Afra Saraçoğlu, bu süreçte dizi dışındaki tüm işlerini durdurdu.

Afra Saraçoğlu el yakıyor dikkat! Kaşesini katladı da katladı Yaalı Çapkını, Mert Ramazan Demir, aşk dedikoduları derken...

Hürriyet'in haberine göre; sezonun en çok konuşulan aktrislerinden olan Saraçoğlu'na reklam teklifleri yağıyor. Doğal güzelliği ve sempatik oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Saraçoğlu, tekliflerin roket hızıyla artmasıyla da kaşesini iki katına çıkarmış.

Afra Saraçoğlu el yakıyor dikkat! Kaşesini katladı da katladı Yaalı Çapkını, Mert Ramazan Demir, aşk dedikoduları derken...

Hali hazırda iki markanın reklam yüzü olan Afra Saraçoğlu, 2023 için bir markayla daha anlaşma yapacak.

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