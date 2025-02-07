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Taha Duymaz'ın annesi yürekleri dağladı! Asrın felaketinde 3 evladını kaybeden Meryem Duymaz: Dinmeyen bir ateş bırakıp gittiniz!

Çektiği yemek videolarıyla sosyal medyada ünlenen Taha Duymaz, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası iki kardeşi ile Hatay'da enkaz altında kalarak vefat etmişti. Taha Duymaz'ın acılı annesi Meryem Duymaz, asrın felaketinin ikinci yıldönümünde yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı. 3 evladını toprağa veren Duymaz, "Dinmeyen bir ateş bırakıp gittiniz yavrularım" dedi. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 12:25 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 12:25
Taha Duymaz’ın annesi yürekleri dağladı! Asrın felaketinde 3 evladını kaybeden Meryem Duymaz: Dinmeyen bir ateş bırakıp gittiniz!

Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi Mahallesi'nde yaşayan ve yaptığı yemeklerin tariflerini sosyal medyada adını duyuran Taha Duymaz, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası iki kardeşi ile enkaz altında kalarak vefat etmişti.

Taha Duymaz’ın annesi yürekleri dağladı! Asrın felaketinde 3 evladını kaybeden Meryem Duymaz: Dinmeyen bir ateş bırakıp gittiniz!

Felakette 3 evladını kaybeden anne Meryem Duymaz'dan, Instagram hesabından yürek yakan paylaşım geldi.

Taha Duymaz’ın annesi yürekleri dağladı! Asrın felaketinde 3 evladını kaybeden Meryem Duymaz: Dinmeyen bir ateş bırakıp gittiniz!

"2 YILDIR NASIL YAŞADIĞIMI HİÇ BİLMİYORUM"

Evlatlarının fotoğraflarını paylaşan acılı anne, şu ifadeleri kullandı: "Benim günahsız yavrularım, ciğerlerimmm. 2 yıldır nasıl yaşadığımı hiç bilmiyorum.

Taha Duymaz’ın annesi yürekleri dağladı! Asrın felaketinde 3 evladını kaybeden Meryem Duymaz: Dinmeyen bir ateş bırakıp gittiniz!

Ciğerimde sönmeyen, dinmeyen bir ateş bırakıp gittiniz yavrularım. Taha'm, Melek'im, Umut'um. Rabbim beni ahirette sizinle buluştursun.

Taha Duymaz’ın annesi yürekleri dağladı! Asrın felaketinde 3 evladını kaybeden Meryem Duymaz: Dinmeyen bir ateş bırakıp gittiniz!

"BU ACININ TARİFİ YOK"

Rabbim tüm acılı ailelere sabır versin. Bu acının tarifi yok. Rabbim düşmanıma böyle bir acı yaşatmasın. Ben sizi Rabbime emanet ettim yavrularım.

Taha Duymaz’ın annesi yürekleri dağladı! Asrın felaketinde 3 evladını kaybeden Meryem Duymaz: Dinmeyen bir ateş bırakıp gittiniz!

Allah sizden razı olsun. Allah mekanınızı cennet bahçesinden bir bahçe eylesin benim Gül kokulu yavrularım"

Taha Duymaz’ın annesi yürekleri dağladı! Asrın felaketinde 3 evladını kaybeden Meryem Duymaz: Dinmeyen bir ateş bırakıp gittiniz!

"BANA ÇOK DÜŞKÜNDÜ"

Anne Meryem Duymaz, geçtiğimiz Anneler Günü'nde "Taha çok iyi bir çocuktu ve bana çok düşkündü. Bana anneler gününde hediye getirirdi" demişti.

Taha Duymaz’ın annesi yürekleri dağladı! Asrın felaketinde 3 evladını kaybeden Meryem Duymaz: Dinmeyen bir ateş bırakıp gittiniz!

Meryem Duymaz, şu ifadeleri kullanmıştı: "Umut, Melek ve Taha 3 evladım da depremde vefat etti. Halası ve kocası da aynı odada 5 kişi vefat ettiler. Taha çok iyi bir çocuktu ve bana çok düşkündü.

Taha Duymaz’ın annesi yürekleri dağladı! Asrın felaketinde 3 evladını kaybeden Meryem Duymaz: Dinmeyen bir ateş bırakıp gittiniz!

Bana anneler gününde hediye getirirdi. Bir defa bilezik getirdi, bir defa saat getirdi. Bir anneler gününde de elbise aldı.

Taha Duymaz’ın annesi yürekleri dağladı! Asrın felaketinde 3 evladını kaybeden Meryem Duymaz: Dinmeyen bir ateş bırakıp gittiniz!

Çok zor, rabbim kimsenin başına vermesin. Bütün gün evde ağladım. Taha olsaydı, bana bir sürü hediye getirirdi"

Taha Duymaz’ın annesi yürekleri dağladı! Asrın felaketinde 3 evladını kaybeden Meryem Duymaz: Dinmeyen bir ateş bırakıp gittiniz!

Taha Duymaz

Taha Duymaz’ın annesi yürekleri dağladı! Asrın felaketinde 3 evladını kaybeden Meryem Duymaz: Dinmeyen bir ateş bırakıp gittiniz!

Taha Duymaz

Taha Duymaz’ın annesi yürekleri dağladı! Asrın felaketinde 3 evladını kaybeden Meryem Duymaz: Dinmeyen bir ateş bırakıp gittiniz!

Taha Duymaz

Taha Duymaz’ın annesi yürekleri dağladı! Asrın felaketinde 3 evladını kaybeden Meryem Duymaz: Dinmeyen bir ateş bırakıp gittiniz!

Taha Duymaz