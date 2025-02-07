Taha Duymaz’ın annesi yürekleri dağladı! Asrın felaketinde 3 evladını kaybeden Meryem Duymaz: Dinmeyen bir ateş bırakıp gittiniz!

Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi Mahallesi'nde yaşayan ve yaptığı yemeklerin tariflerini sosyal medyada adını duyuran Taha Duymaz, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası iki kardeşi ile enkaz altında kalarak vefat etmişti.
Felakette 3 evladını kaybeden anne Meryem Duymaz'dan, Instagram hesabından yürek yakan paylaşım geldi.
"2 YILDIR NASIL YAŞADIĞIMI HİÇ BİLMİYORUM"
Evlatlarının fotoğraflarını paylaşan acılı anne, şu ifadeleri kullandı: "Benim günahsız yavrularım, ciğerlerimmm. 2 yıldır nasıl yaşadığımı hiç bilmiyorum.
Ciğerimde sönmeyen, dinmeyen bir ateş bırakıp gittiniz yavrularım. Taha'm, Melek'im, Umut'um. Rabbim beni ahirette sizinle buluştursun.
"BU ACININ TARİFİ YOK"
Rabbim tüm acılı ailelere sabır versin. Bu acının tarifi yok. Rabbim düşmanıma böyle bir acı yaşatmasın. Ben sizi Rabbime emanet ettim yavrularım.
Allah sizden razı olsun. Allah mekanınızı cennet bahçesinden bir bahçe eylesin benim Gül kokulu yavrularım"
"BANA ÇOK DÜŞKÜNDÜ"
Anne Meryem Duymaz, geçtiğimiz Anneler Günü'nde "Taha çok iyi bir çocuktu ve bana çok düşkündü. Bana anneler gününde hediye getirirdi" demişti.
Meryem Duymaz, şu ifadeleri kullanmıştı: "Umut, Melek ve Taha 3 evladım da depremde vefat etti. Halası ve kocası da aynı odada 5 kişi vefat ettiler. Taha çok iyi bir çocuktu ve bana çok düşkündü.
Bana anneler gününde hediye getirirdi. Bir defa bilezik getirdi, bir defa saat getirdi. Bir anneler gününde de elbise aldı.
Çok zor, rabbim kimsenin başına vermesin. Bütün gün evde ağladım. Taha olsaydı, bana bir sürü hediye getirirdi"