Taha Duymaz’ın annesi yürekleri dağladı! Asrın felaketinde 3 evladını kaybeden Meryem Duymaz: Dinmeyen bir ateş bırakıp gittiniz!

Allah sizden razı olsun. Allah mekanınızı cennet bahçesinden bir bahçe eylesin benim Gül kokulu yavrularım"

"BANA ÇOK DÜŞKÜNDÜ" Anne Meryem Duymaz, geçtiğimiz Anneler Günü'nde "Taha çok iyi bir çocuktu ve bana çok düşkündü. Bana anneler gününde hediye getirirdi" demişti.

Meryem Duymaz, şu ifadeleri kullanmıştı: "Umut, Melek ve Taha 3 evladım da depremde vefat etti. Halası ve kocası da aynı odada 5 kişi vefat ettiler. Taha çok iyi bir çocuktu ve bana çok düşkündü.

Bana anneler gününde hediye getirirdi. Bir defa bilezik getirdi, bir defa saat getirdi. Bir anneler gününde de elbise aldı.