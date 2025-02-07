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Burcu Kirman “Çağımızın en büyük sorunu” deyip paylaştı! Gözler eski sevgili Bülent Şakrak’a çevrildi

Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra Esra Akpınar ile aşk yaşayan ancak mutluluğu kısa süren Bülent Şakrak, gönlünü daha sonra kendisinden 22 yaş küçük meslektaşı Burcu Kirman'a kaptırdı. Ancak ikilinin sürpriz aşkı uzun sürmedi. Kısa sürede ayrılık haberi gelen çiftten Burcu Kirman, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun paylaşımı eski sevgilisi Bülent Şakrak'a gönderme olarak yorumlandı.

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Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 13:22 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 13:22
Burcu Kirman Çağımızın en büyük sorunu deyip paylaştı! Gözler eski sevgili Bülent Şakrak’a çevrildi

Oğlunun annesi Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliklerini 2023 senesinde sürpriz bir şekilde sonlandıran Bülent Şakrak, boşandıktan sonra meslektaşı Esra Akpınar ile aşk yaşamaya başladı. Ancak Akpınar-Şakrak aşkı kısa sürdü.

Burcu Kirman Çağımızın en büyük sorunu deyip paylaştı! Gözler eski sevgili Bülent Şakrak’a çevrildi

Ünlü oyuncu, daha sonra ise gönlünü bir başka meslektaşı Burcu Kirman'a kaptırdı. 22 yaş farkıyla çok konuşulan ikiliden de kısa sürede ayrılık haberi geldi.

Burcu Kirman Çağımızın en büyük sorunu deyip paylaştı! Gözler eski sevgili Bülent Şakrak’a çevrildi

Ayrılık kararı sonrası ikili sessizliğini korurken Burcu Kirman, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Burcu Kirman Çağımızın en büyük sorunu deyip paylaştı! Gözler eski sevgili Bülent Şakrak’a çevrildi

Kirman yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Geçinmeye gönlü olmak, insan ilişkilerine dair o kadar mühim bir nokta ki... Nice mücevherden, büyük hareketlerden, tatlı sözlerden mühim.

Burcu Kirman Çağımızın en büyük sorunu deyip paylaştı! Gözler eski sevgili Bülent Şakrak’a çevrildi

Geçinmeye gönlü olmak, çözüm odaklılık, affedicilik, merhamet, kindar olmama, çetele tutmama. Aynı takımda olduğuna inanmak basit görünen ama çok zor bulunan bir nimet"

Burcu Kirman Çağımızın en büyük sorunu deyip paylaştı! Gözler eski sevgili Bülent Şakrak’a çevrildi

Kirman, paylaşımının sonuna da "Çağımızın en büyük sorunu" ifadelerini ekledi.

Burcu Kirman Çağımızın en büyük sorunu deyip paylaştı! Gözler eski sevgili Bülent Şakrak’a çevrildi

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı eski sevgilisi Bülent Şakrak'a gönderme olarak yorumlandı.

Burcu Kirman Çağımızın en büyük sorunu deyip paylaştı! Gözler eski sevgili Bülent Şakrak’a çevrildi

İşte Burcu Kirman'ın dikkat çeken o paylaşımı...