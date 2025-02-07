Burcu Kirman “Çağımızın en büyük sorunu” deyip paylaştı! Gözler eski sevgili Bülent Şakrak’a çevrildi

Oğlunun annesi Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliklerini 2023 senesinde sürpriz bir şekilde sonlandıran Bülent Şakrak, boşandıktan sonra meslektaşı Esra Akpınar ile aşk yaşamaya başladı. Ancak Akpınar-Şakrak aşkı kısa sürdü.

Ünlü oyuncu, daha sonra ise gönlünü bir başka meslektaşı Burcu Kirman'a kaptırdı. 22 yaş farkıyla çok konuşulan ikiliden de kısa sürede ayrılık haberi geldi.

Ayrılık kararı sonrası ikili sessizliğini korurken Burcu Kirman, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Kirman yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Geçinmeye gönlü olmak, insan ilişkilerine dair o kadar mühim bir nokta ki... Nice mücevherden, büyük hareketlerden, tatlı sözlerden mühim.