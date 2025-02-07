İtalyan oyuncu Michele Morrone asrın felaketini unutmadı!

Türkiye'de, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Asrın felaketinin ardından Türkiye tek yürek olurken ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilmişti.
İtalyan aktör Michele Morrone, depremden günler sonra Türkiye'nin deprem bölgesini ziyaret etmişti. Hatay'da çadır kentleri dolaşan Morrone, çocuklarla vakit geçirerek getirdiği hediyeleri dağıtmıştı. Oyuncu, deprem felaketiyle ilgili çok sayıda paylaşım yaparak yardım çağrısında bulunmuştu.
Hatay'ı ziyaret eden ünlü oyuncu o anları Instagram hesabından şu sözlerle paylaşmıştı: "Bugün depremden etkilenen şehirlerden biri olan Hatay şehrine geldik ve çocuklar için biraz yiyecek, biraz oyuncak ve biraz kıyafet aldık. Burada bir gün geçireceğiz ve görevimiz onlara olanları sadece birkaç saatliğine unutturmaya çalışmak"
ASRIN FELAKETİNİ UNUTMADI
İtalyan aktör Michele Morrone, depremin 2. yıl dönümünde sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı.
Oyuncunun bu hareketine özellikle Türk takipçilerinden çok sayıda yorum yağdı.
Gönülleri fetheden bu ince davranışı sonrası oyuncunun paylaşımlarına "Teşekkürler bizi unutmadığın için", "Çok güzel bir kalbin var" şeklinde yorumlar yapıldı.
İşte Michele Morrone'nin paylaşımları...
Michele Morrone
Michele Morrone