İtalyan oyuncu Michele Morrone asrın felaketini unutmadı!

Hatay'ı ziyaret eden ünlü oyuncu o anları Instagram hesabından şu sözlerle paylaşmıştı: "Bugün depremden etkilenen şehirlerden biri olan Hatay şehrine geldik ve çocuklar için biraz yiyecek, biraz oyuncak ve biraz kıyafet aldık. Burada bir gün geçireceğiz ve görevimiz onlara olanları sadece birkaç saatliğine unutturmaya çalışmak"