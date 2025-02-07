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İtalyan oyuncu Michele Morrone asrın felaketini unutmadı!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 7.7 büyüklüğünde meydana gelen 6 Şubat depremi, büyük bir yıkıma sebep oldu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından Türkiye tek yürek olurken İtalyan oyuncu Michele Morrone de Hatay'a giderek bölgeyi ziyaret etti. Çocuklarla vakit geçirerek getirdiği hediyeleri dağıtan ünlü oyuncu, asrın felaketini ikinci yıldönümünde de unutmadı. Morrone, depremle ilgili paylaşımlar yaparak Türkiye ziyaretinden karelerini takipçileriyle paylaştı.

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Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 10:48 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 10:48
İtalyan oyuncu Michele Morrone asrın felaketini unutmadı!

Türkiye'de, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

İtalyan oyuncu Michele Morrone asrın felaketini unutmadı!

Asrın felaketinin ardından Türkiye tek yürek olurken ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilmişti.

İtalyan oyuncu Michele Morrone asrın felaketini unutmadı!

İtalyan aktör Michele Morrone, depremden günler sonra Türkiye'nin deprem bölgesini ziyaret etmişti. Hatay'da çadır kentleri dolaşan Morrone, çocuklarla vakit geçirerek getirdiği hediyeleri dağıtmıştı. Oyuncu, deprem felaketiyle ilgili çok sayıda paylaşım yaparak yardım çağrısında bulunmuştu.

İtalyan oyuncu Michele Morrone asrın felaketini unutmadı!

Hatay'ı ziyaret eden ünlü oyuncu o anları Instagram hesabından şu sözlerle paylaşmıştı: "Bugün depremden etkilenen şehirlerden biri olan Hatay şehrine geldik ve çocuklar için biraz yiyecek, biraz oyuncak ve biraz kıyafet aldık. Burada bir gün geçireceğiz ve görevimiz onlara olanları sadece birkaç saatliğine unutturmaya çalışmak"

İtalyan oyuncu Michele Morrone asrın felaketini unutmadı!

ASRIN FELAKETİNİ UNUTMADI

İtalyan aktör Michele Morrone, depremin 2. yıl dönümünde sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı.

İtalyan oyuncu Michele Morrone asrın felaketini unutmadı!

Oyuncunun bu hareketine özellikle Türk takipçilerinden çok sayıda yorum yağdı.

İtalyan oyuncu Michele Morrone asrın felaketini unutmadı!

Gönülleri fetheden bu ince davranışı sonrası oyuncunun paylaşımlarına "Teşekkürler bizi unutmadığın için", "Çok güzel bir kalbin var" şeklinde yorumlar yapıldı.

İtalyan oyuncu Michele Morrone asrın felaketini unutmadı!

İşte Michele Morrone'nin paylaşımları...

İtalyan oyuncu Michele Morrone asrın felaketini unutmadı!

Michele Morrone

İtalyan oyuncu Michele Morrone asrın felaketini unutmadı!

Michele Morrone

İtalyan oyuncu Michele Morrone asrın felaketini unutmadı!

Michele Morrone