Taha Duymaz öldü mü yaşıyor mu derken o açıklama yürek yaktı "Üzülerek söylüyorum o göçükte yaşam belirtisi yok"

Felaketin ilk günlerinden bu yana Hatay'da olan CZN Burak Instagram hesabında hem Hatay'daki son durumu hem de Taha Duymaz'ı kurtarma çalışmaları hakkında bilgi vermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yoğun mesajlar geliyor. Ama enkazın içinde hala insan var. Ekipler bir ses duyduğunda Hatay susuyor. İnternet yavaş. Gerekmedikçe mesaj atmayın. Taha'nın olduğu bina 9 katlı bir bina Taha da zemin katta. Bu yüzden en altta kaldığını düşünüyoruz. Hiç kolay olmuyor, 8 katın altından çıkaracağız. Bir bina değil binlerce bina yıkıldı burada. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Burası benim memleketim. Her yerde umut arıyor insanlar yaşam için. Sevdikleri gözleri önünde yok oluyor.