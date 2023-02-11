Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü! Serenay Sarıkaya'nın geç gelen deprem desteğini görünce... : "Fönü de güzel, bu kızdan bu kadar..."
Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü! Serenay Sarıkaya'nın geç gelen deprem desteğini görünce küplere binen Demet Akalın, geç gelen desteğe yaptığı yorumla dikkat çekti. Serenay Sarıkaya, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından herhangi bir paylaşımda bulunmamış, gelen tepkilere ise kadar üzgün olduğuna dair bir geçmiş olsun yazısı yayınlamıştı. Vatandaşlardan gelen yardımların toplandığı Yenikapı'ya desteğe giden Serenay Sarıkaya'nın geç desteğine Demet Akalın bakın nasıl tepki verdi.
11.02.2023 10:16 - Son Güncelleme: 11.02.2023 11:03
"FÖNÜ DE GÜZEL, BU KIZDAN BU KADAR..."
Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü! Serenay Sarıkaya'nın geç gelen deprem desteğini görünce bakın neler dedi.
Yüzyılın felaketinden her kare, her mesaj, her haber Türkiye'yi yasa boğuyor. Binlerce insanın öldüğü ve binlercesinin de enkaz altında kaldığı deprem sonrası hem devletin tüm imkanları seferber oldu hem de vatandaşlar el ele vererek büyük bir mücadele veriyor.
Serenay Sarıkaya, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından herhangi bir paylaşımda bulunmamıştı. Ünlü oyuncu, gelen tepkilerin ardından ne kadar üzgün olduğuna dair bir geçmiş olsun yazısı yayınlamıştı.