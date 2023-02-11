Taha Duymaz öldü mü o paylaşım sonrası ortalık karıştı "Yetişemedik sana canım çocuk" Enkaz altında kalan Taha Duymaz...
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler ve sonrasında gelen artçılar Türkiye'nin yüreğini yaktı. Depremden etkilenen 10 ilde arama, kurttarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kalan isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve ailesi. Halasının evine giden Taha Duymaz'ın enkazda kaldığını ablası Semiha Duymaz duyurmuştu. Günlerdir enkaz altında aranan Taha Duymaz hakkında Gülben Ergen'den flaş bir iddia geldi. Ergen'in iddiasına ise abla Duymaz'dan yanıt var. İşte haberin detayları...
11.02.2023 14:46 - Son Güncelleme: 11.02.2023 15:32
Günlerde Hatay'da enkaz altında aranan Taha Duymaz hakkında Gülben Ergen'in yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı. Taha Duymaz öldü mü?
Semiha Duymaz gözyaşları içinde çektiği bir videoyu Instagram sayfasında yayınlayarak açık adres vermişti. Genç kadın, şunları söyledi: Arkadaşlar ben Taha Duymaz'ın ablasıyım. Sabahtan beri hiçbirine ulaşamıyoruz. Melek, Taha, Umut, halam, eniştem... Onların evlerinde kalmışlardı dün gece. Paylaşımlardan da görmüşsünüzdür. Şu an orada hiç kimse yok. Göçük altında kalmışlar. Betonsan, Ak Evler, Bedi Sabuncu İlköğretim Okulu'nun hemen karşısı... Lütfen yardım edin. Tam adres bilmiyorum, bilmediği için de tarif edemiyorum. Ne olur yardım edin"