Masterchef Danilo Zanna deprem sonrası direkt oraya koştu nereden nereye "Dünyanın en güzel yemeğini orada yemiştim" demişti!

Tüm Türkiye afet bölgelerine yardım için kolları sıvadı. 7'den 70'e herkes gerek maddi gerekse giyecek, yemek yardımı yapıyor. O isimlerden biri de Danilo Zanna oldu. Danilo şef direkt deprem bölgesinin yolunu tutarken çok ilginç bir detay da ortaya çıktı. İşte haberin devamı...