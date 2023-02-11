Masterchef Danilo Zanna deprem sonrası direkt oraya koştu nereden nereye "Dünyanın en güzel yemeğini orada yemiştim" demişti!
Tüm Türkiye 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, afet bölgesinde depremzedeler için seferber oldu. Gerek yardım kuruluşları, gerekse spor ve magazin dünyasının ünlü isimleri yardım koşuyor. O isimlerden biri de Masterchef adlı yarışma programının jüri üyesi İtalyan şef Danilo Zanna oldu. Koşa koşa deprem bölgesine giden Danilo Şef'le ilgili öyle bir detay da ortaya çıktı ki gören "Hayat çok ilginç" demeden edemedi. İşte haberin detayları...
11.02.2023 14:52 - Son Güncelleme: 11.02.2023 14:53
Tüm Türkiye afet bölgelerine yardım için kolları sıvadı. 7'den 70'e herkes gerek maddi gerekse giyecek, yemek yardımı yapıyor. O isimlerden biri de Danilo Zanna oldu. Danilo şef direkt deprem bölgesinin yolunu tutarken çok ilginç bir detay da ortaya çıktı. İşte haberin devamı...