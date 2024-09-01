Taçsız Kraliçe'nin Naciye'si Ahu Tuğba hakkında şoke eden gerçek! Bunu kimse bilmiyordu! Meğer ünlü oyuncunun gerçek adı...

Yeşilçam'da sayısız eserde rol alan Ahu Tuğba'nın vefat haberi sonrası özel hayatı araştırılmaya başlandı. Daha önce Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır ile beraber kamera karşısına geçen Ahu Tuğba hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı. Meğer yıllardır Ahu Tuğba olarak tanıdığımız ünlü oyuncunun gerçek adı bambaşkaymış!
Yeşilçam'da sayısız eserde rol alan Ahu Tuğba'nın vefat haberi sonrası özel hayatı araştırılmaya başlandı. Daha önce Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır ile beraber kamera karşısına geçen Ahu Tuğba hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı. Meğer yıllardır Ahu Tuğba olarak tanıdığımız ünlü oyuncunun gerçek adı bambaşkaymış!
Yeşilçam'ın Taçsız Kraliçe'si olarak anılan Ahu Tuğba, 80'li yıllarda Banu Alkan, Serpil Çakmaklı ve Müjde Ar ile birlikte seks sembolü olarak anıldı.
Ahu Tuğba, dönemin ünlü oyuncuları Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır, İlyas Salman, Hakan Ural, Yaşar Alptekin, Tarık Tarcan, Burçin Oraloğlu ve Nuri Alço ile başrol oynadı.