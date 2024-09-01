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Yeşilçam'ın yıldızı Ahu Tuğba'nın çılgın aşkıydı! Bir anda maneviyata yönelen Meriç Erkan'ın son hali şoke etti

Yeşilçam denilince ilk akıllara gelen isimlerden olan Ahu Tuğba'nın bir dönem dillere destan aşk yaşadığı Meriç Erkan, yıllar sonra ortaya çıkan yeni haliyle görenleri şaşkına çevirdi! Televizyon programlarına katılarak yaptığı çılgın tavırlarla dikkatleri üstüne çeken Meriç Erkan, her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yöneldi. İşte adını dahi değiştiren Meriç Erkan'ın son hali…

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 21:16 Güncelleme 01 Eylül 2024, 22:27
Yeşilçam’ın yıldızı Ahu Tuğba’nın çılgın aşkıydı! Bir anda maneviyata yönelen Meriç Erkan’ın son hali şoke etti 1

Yeşilçam denilince ilk akıllara gelen isimlerden olan Ahu Tuğba'nın bir dönem dillere destan aşk yaşadığı Meriç Erkan, yıllar sonra ortaya çıkan yeni haliyle görenleri şaşkına çevirdi! Televizyon programlarına katılarak yaptığı çılgın tavırlarla dikkatleri üstüne çeken Meriç Erkan, her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yöneldi. İşte adını dahi değiştiren Meriç Erkan'ın son hali…

Yeşilçam’ın yıldızı Ahu Tuğba’nın çılgın aşkıydı! Bir anda maneviyata yönelen Meriç Erkan’ın son hali şoke etti 2

Yeşilçam'da Öksüzler, Dokunmayın Şabanıma, Banker Bilo, Kurban gibi isimlerle yer alan Ahu Tuğba, Miami'deki evinde bugün ölü bulundu.

Yeşilçam'ın efsanesi Ahu Tuğba hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın yıldızı Ahu Tuğba’nın çılgın aşkıydı! Bir anda maneviyata yönelen Meriç Erkan’ın son hali şoke etti 3

Nuri Alço'nun acı haberi duyurmasıyla, Ahu Tuğba'nın özel hayatı da bir hayli araştırılmaya başlandı.

Ahu Tuğba hakkında şoke eden gerçek!

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