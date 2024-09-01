Yeşilçam'ın yıldızı Ahu Tuğba'nın çılgın aşkıydı! Bir anda maneviyata yönelen Meriç Erkan'ın son hali şoke etti

Yeşilçam denilince ilk akıllara gelen isimlerden olan Ahu Tuğba'nın bir dönem dillere destan aşk yaşadığı Meriç Erkan, yıllar sonra ortaya çıkan yeni haliyle görenleri şaşkına çevirdi! Televizyon programlarına katılarak yaptığı çılgın tavırlarla dikkatleri üstüne çeken Meriç Erkan, her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yöneldi. İşte adını dahi değiştiren Meriç Erkan'ın son hali…