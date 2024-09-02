Ahu Tuğba'nın polis kızı Anjelik Calvin'e bakın! 4 kez evlenen Yeşilçam yıldızı resmen ikizini doğurmuş! 'Tıpkı annesi'

Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba'dan dün gelen haber sevenlerini derinden üzdü. Ahu Tuğba'nın acı haberi dün akşam saatlerinde geldi.
AHU TUĞBA HAYATINI KAYBETTİ!
Sağlık problemleri yaşayan Ahu Tuğba'nın bugün Miami'deki evinde ölü bulunduğu açıklandı.
KIZI EVİNDE ÖLÜ BULDU!
Ahu Tuğba'yı kızı Anjelik'in sabah saatleri 08.00- 08:30 arasında bulduğunu ve durumu polislere bildirmesi üzerine eve geldikleri ifade edildi.
ASTIM NEDENİYLE VEFAT MI ETTİ?
Oyuncunun ileri seviye astım nedeniyle vefat ettiği düşünülüyor.
Usta oyuncu Ahu Tuğba zaman zaman sosyal medyada eski hallerini paylaşıyordu. Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Ahu Tuğba son olarak sosyal medya hesabından kızı Anjelik Calvin'in fotoğrafını paylaşmıştı. Calvin'in son halini görenler, "Güzelliği annesinden miras" yorumları yaptı.