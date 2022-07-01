Survivor Nisa bakın aslen nereli çıktı herkes Çek sanıyordu! Şampiyon Nisa Bölükbaşı'nın gerçek memleketi meğer...
Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı, Survivor 2022 All-Star'ın şampiyonu biri olarak uzun bir aradan sonra şampiyon olan ilk kadın oldu. Survivor 2020 sonrası Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Nisa Bölükbaşı şimdilerde bir başka Survivor yarışmacısı olan Ogeday Girişken'le aşk yaşıyor. Nisa Bölükbaşı hakkında araştırma yapanlarsa aslen nereli olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte detaylar...
01.07.2022 08:56 - Son Güncelleme: 01.07.2022 08:58