Ebru Şahin'den düğün öncesi boydan boya bikinili poz 'vay be yandık burada' Cedi Osman'la düğün öncesinde Ohrid'e....
Ebru Şahin yine ortalığı yaktı kavurdu! Destan dizisinde canlandırdığı Akkız karakteriyle büyük beğeni toplayan Ebru Şahin, son günlerde nişanlısı Cedi Osman ile sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Düğün tarihi belli olan çift geri sayıma başlarken Ebru Şahin'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu yakın arkadaşı Aydan Taş'ın hikaye kısmından paylaştığı, bikinili pozunu paylaştı. Şahin'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
30.06.2022 11:02 - Son Güncelleme: 30.06.2022 11:03
Yakın arkadaşlarını Ohrid'e ağırlayan Ebru Şahin'in paylaştığı bikinili poz sosyal medyayı salladı. İşte haberin detayları... n
Nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncu Ebru Şahin ve NBA oyuncusu Cedi Osman, geçen günlerde evlilik yolunda ilk adımı attı.