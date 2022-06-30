Vav TV İzle
Haberler Magazin Ebru Şahin'den düğün öncesi boydan boya bikinili poz 'vay be yandık burada' Cedi Osman'la düğün öncesinde Ohrid'e....

Ebru Şahin'den düğün öncesi boydan boya bikinili poz 'vay be yandık burada' Cedi Osman'la düğün öncesinde Ohrid'e....

Ebru Şahin yine ortalığı yaktı kavurdu! Destan dizisinde canlandırdığı Akkız karakteriyle büyük beğeni toplayan Ebru Şahin, son günlerde nişanlısı Cedi Osman ile sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Düğün tarihi belli olan çift geri sayıma başlarken Ebru Şahin'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu yakın arkadaşı Aydan Taş'ın hikaye kısmından paylaştığı, bikinili pozunu paylaştı. Şahin'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

30.06.2022 11:02 - Son Güncelleme: 30.06.2022 11:03
Ebru Şahin’den düğün öncesi boydan boya bikinili poz ’vay be yandık burada’ Cedi Osman’la düğün öncesinde Ohrid’e....

Yakın arkadaşlarını Ohrid'e ağırlayan Ebru Şahin'in paylaştığı bikinili poz sosyal medyayı salladı. İşte haberin detayları... n

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Şahin’den düğün öncesi boydan boya bikinili poz ’vay be yandık burada’ Cedi Osman’la düğün öncesinde Ohrid’e....

Nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncu Ebru Şahin ve NBA oyuncusu Cedi Osman, geçen günlerde evlilik yolunda ilk adımı attı.

Ebru Şahin’den düğün öncesi boydan boya bikinili poz ’vay be yandık burada’ Cedi Osman’la düğün öncesinde Ohrid’e....

Tekirdağ'da aile arasında gerçekleşen bir törenle nişan yüzüklerini takan çiftin düğün tarihi de belli oldu.

Ebru Şahin’den düğün öncesi boydan boya bikinili poz ’vay be yandık burada’ Cedi Osman’la düğün öncesinde Ohrid’e....

Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen güzel oyuncu, Amerika'da düğün yapılacak haberleri hakkında "Biz de gazetelerde gördük bu haberi. Düğünümüz Türkiye'de olacak" dedi.

Ebru Şahin’den düğün öncesi boydan boya bikinili poz ’vay be yandık burada’ Cedi Osman’la düğün öncesinde Ohrid’e....

Düğün için gün saymaya başlayan Şahin, "Tüm hazırlıkları halettik sayılır. Eksik olan ufak tefek şeyleri tamamlıyoruz." diyerek alışverişlerine kaldığı yerden devam etti.

SON DAKİKA