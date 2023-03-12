Taciz edilen oyuncudan olay itiraf! Ahlaksız teklif yüzünden oyunculuğu bıraktı: "Bunu yapan kişi patronumdu"
Taciz edilen oyuncudan olay itiraf! Ahlaksız teklif yüzünden oyunculuğu bıraktı. Son olarak 'What Comes Around' adlı filmde rol alan Grace Van Dien, yaşadığı bir taciz olayından sonra oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Sosyal medya yayıncılığına yönelen Grace Van Dien, "Bunu yapan kişi benim patronumdu" diyerek, oyunculuğu bırakmasına neden olan ahlaksız tekliften bahsetti.
'Stranger Things', 'Greenhouse Academy' ve 'Lady Driver' gibi yapımlarda yer alan 26 yaşındaki Grace Van Dien, bir film yapımcısının kendisine üçlü ilişki teklif etmesinin ardından oyunculuğu bıraktığını açıkladı.
"AĞLADIM VE ÇOK ÜZÜLDÜM"
Grace Van Dien, bu hafta internette yayınladığı bir videoda şunları söyledi: "İlişki yaşadığı bir kızı işe aldı ve sonra ona, bana onlarla üçlü ilişki yaşamamı teklif ettirdi. Bunu yaptıran kişi benim patronumdu. Benden istediği şeyi yapmadım, ağladım ve çok üzüldüm."
"BU AKIL SAĞLIĞIM İÇİN DAHA İYİ"
Ruh sağlığını korumak için oyunculuğu bıraktığını söyleyen Van Dien, "İnsanlar 'Yayıncılık yapmak senin ruh sağlığın için nasıl daha iyi olur?' diye soruyor. İşte böyle iyi oluyor. Evimde oturup video oyunları oynayabiliyorum ve patronum benden onunla ilişki yaşamamı istemiyor. Bu akıl sağlığım için daha iyi" açıklamasında bulundu.
"ROL ARKADAŞIM DA BENİMLE BİRLİKTEYDİ"
Genç oyuncu, yaşadığı olayı menajerine anlatarak durumu 'doğru şekilde ele aldığını' düşündüğünü de söyledi. Ayrıca olay sırasında başka bir rol arkadaşının da orada olduğundan bahseden ünlü isim, şöyle konuştu:
"Rol arkadaşım da benimle birlikte oradaydı ve 'Dediği şeyi doğru mu duydum?' diye sordu. Ben de 'Evet' dedim. O da 'Biraz yürümek ister misin?' dedi. 'Evet' dedim. Ve berbat bir zaman geçirdik. O çekimde çok ağladık."