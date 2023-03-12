Taciz edilen oyuncudan olay itiraf! Ahlaksız teklif yüzünden oyunculuğu bıraktı: "Bunu yapan kişi patronumdu"

"ROL ARKADAŞIM DA BENİMLE BİRLİKTEYDİ"

Genç oyuncu, yaşadığı olayı menajerine anlatarak durumu 'doğru şekilde ele aldığını' düşündüğünü de söyledi. Ayrıca olay sırasında başka bir rol arkadaşının da orada olduğundan bahseden ünlü isim, şöyle konuştu:

"Rol arkadaşım da benimle birlikte oradaydı ve 'Dediği şeyi doğru mu duydum?' diye sordu. Ben de 'Evet' dedim. O da 'Biraz yürümek ister misin?' dedi. 'Evet' dedim. Ve berbat bir zaman geçirdik. O çekimde çok ağladık."