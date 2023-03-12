Müslüm Gürses şarkılarının sırrını bilim yıllar sonra ortaya çıkardı! Öyle bir sonuç çıktı ki... Meğer Müslümcüler...
Müslüm Gürses şarkılarının sırrını bilim yıllar sonra ortaya çıkardı! Öyle bir sonuç çıktı ki... Hüzünlü müzik denince akla ilk gelen isimlerden olan Müslüm Gürses büyük bir hayran kitlesine sahip. Öyle ki "Müslümcüler" olarak adlandırılan hayran kitlesi sanatçıya "Müslüm Baba" olarak hitap eder ve derin sevgi ve saygı duyar. Hüzünlü şarkıların ismi Müslüm Gürses'i adeta dert ortağı gören "Müslümcüler"in sırrını bilim yıllar sonra ispatladı. İşte detaylar...
MEĞER MÜSLÜMCÜLER...
Müslüm Gürses şarkılarının sırrını bilim yıllar sonra ortaya çıkardı! Öyle bir sonuç çıktı ki...
Türkiye'de bu araştırmayı inceleyen, üzerine konuşan ve duran olmadı. Küçük bir haber olarak gelip geçti sadece hızla, internetin sonsuz vahasından... Araştırma, hüzünlü müziklerin doğrudan dinleyicinin tecrübesini yansıtmasa da; beynimizde tetiklediği kimyasallarla gözyaşı, artan kalp atışları gibi etkiler yaratarak ruhen boşalmamızı sağladığını ortaya koyuyordu. Yani tahmin edilenin tam aksine hüzünlü müzikler, kişiyi umutsuz değil, huzurlu bir hale davet ediyor... Sabah'ın haberine göre bu konuyu iki Türk uzman, müzik terapisti ve psikolog Gül Yiğit ve müzikolog-neyzen Hüseyin Özkılıç değerlendirdi, ortaya bakın nasıl sonuçlar çıktı.
GÜL YİĞİT (MÜZİK TERAPİSTİ-PSİKOLOG)
"SÖYLEYEN BİZİM DERT ORTAĞIMIZDIR"
"İnsanlar sıkıntılı olduğunda, özellikle Türkiye'de kederli müziğe başvururlar. İçe dönük oldukları bir ruh halindeyken hüzünlü müzik daha sıkça tercih ettiğimiz bir müzik türüdür. Burada yalnız olmadığımızı hissetme ve esasında karşı tarafın da çektiği acı veya kaybı empati ile anlayabilme çabası vardır. Ve hüzünlü müzik hayali arkadaş yerine geçer. Sürekli hüzünlü müzik dinlemeyi asla tavsiye etmem tabii ki. Ama hüzünlü müzikler empatiyi artırır karşı tarafı daha çok anlayabilmemizi sağlar."
"SAKİNLEŞTİRİCİ BİR HORMON SALGILATIYOR"
"Hüzünlü müzikler prolaktin hormonu salgılatır ve beyni normal telafi edici bir tepki vermeye ikna eder. Posttravmatik bir durum veya ağır bir yokluk, kayıp yaşandığında beden ve zihin uyuşturulmuş bir duruma maruz kalıp şok etkisi gibi düşündüğümüzde prolaktin zihinssel her şeye karşı koymak için sakinleştirici bir duygu üretir. Araştırmalar bunu söylüyor. Acil çıkış kapısı gibi diyebiliriz sanki vücudun. Zihin bunu yaparken bu hormonu salgılıyoruz. Bu da bizi sakinleştiriyor."