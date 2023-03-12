Müslüm Gürses şarkılarının sırrını bilim yıllar sonra ortaya çıkardı! Öyle bir sonuç çıktı ki... Meğer Müslümcüler...

"SAKİNLEŞTİRİCİ BİR HORMON SALGILATIYOR"

"Hüzünlü müzikler prolaktin hormonu salgılatır ve beyni normal telafi edici bir tepki vermeye ikna eder. Posttravmatik bir durum veya ağır bir yokluk, kayıp yaşandığında beden ve zihin uyuşturulmuş bir duruma maruz kalıp şok etkisi gibi düşündüğümüzde prolaktin zihinssel her şeye karşı koymak için sakinleştirici bir duygu üretir. Araştırmalar bunu söylüyor. Acil çıkış kapısı gibi diyebiliriz sanki vücudun. Zihin bunu yaparken bu hormonu salgılıyoruz. Bu da bizi sakinleştiriyor."