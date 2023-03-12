Selin Ciğerci 'anne oldum' eski futbolcu Gökhan Çıra ise 'baba oldum' deyip bebeğin fotoğrafını paylaşmıştı! O not şoke etti: "İyi ki karım oldun"
Selin Ciğerci 'anne oldum' eski futbolcu Gökhan Çıra ise 'baba oldum' deyip bebeğin fotoğrafını paylaşmıştı! O not şoke etti. 2022 yılında Selin Ciğerci ile iki kez boşanan ve geçtiğimiz aylarda sevgilisine evlilik teklifi eden Gökhan Çıra Instagram'dan baba olduğunu duyurunca herkes büyük bir şok yaşadı. Gökhan Çıra'nın kızının annesi kim merak edilirken Selin Ciğerci'den 'anne oldum' paylaşımı geldi. Tepki çeken olayda yeni bir gelişme yaşandı. Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra yine kafaları karıştırdı. Eylül Keleş ile evlilik kararı alan Gökhan Çıra, sevgilisinin doğum günü için çiçek gönderdi ve nota "İyi ki girdin hayatıma, iyi ki benim karım oldun" yazdırdı.
12.03.2023 09:46 - Son Güncelleme: 12.03.2023 09:53
"İYİ Kİ KARIM OLDUN"
Selin Ciğerci 'anne oldum' eski futbolcu Gökhan Çıra ise 'baba oldum' deyip bebeğin fotoğrafını paylaşmıştı! O not şoke etti.
Daha önce Selin Ciğerci ile iki kez boşanan Gökhan Çıra, son olarak baba olduğu haberiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir süredir Eylül Keleş isimli bir kadınla birliktelik yaşayan Çıra yine kafaları karıştırdı.
GÖKHAN ÇIRA EVLENDİ Mİ?
Geçtiğimiz haftalarda sevgilisine evlilik teklifi eden ve sonrasında nişanlandıklarını ilan eden Gökhan Çıra, çiçeğe "İyi ki girdin hayatım, iyi ki benim karım oldun. Seni çok seviyorum iyikim. Nice senelerimize Çıra'm" notunu yazdırması takipçilerini şaşırttı. Çiftin basından habersiz evlenip evlenmediği ise merak edilmeye başlandı.