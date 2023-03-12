Selin Ciğerci 'anne oldum' eski futbolcu Gökhan Çıra ise 'baba oldum' deyip bebeğin fotoğrafını paylaşmıştı! O not şoke etti: "İyi ki karım oldun"

Daha önce Selin Ciğerci ile iki kez boşanan Gökhan Çıra, son olarak baba olduğu haberiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir süredir Eylül Keleş isimli bir kadınla birliktelik yaşayan Çıra yine kafaları karıştırdı.