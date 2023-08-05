Taburcu olduk dedi son halini paylaştı! 17 gün önce hastaneye yatan Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi! Doktoru açıkladı: Bundan sonra...

17 gün önce karaciğer yetmezliği belirtileriyle kliniğe yatan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan sevindirici haber geldi! Özkan, sosyal medya hesabından paylaştığı son halini takipçileriyle paylaşarak taburcu edildiğini duyurdu. Ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi veren doktoru, "Kendisini sevdiği mesleğine ve setlere devam edebilecek durumda olarak taburcu ettik. Bu süre zarfında Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmayan, arayan ve soran tüm sevenlerine teşekkür ederim. Gelecekteki günlerini sağlık içinde geçirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. 42 yaşındaki ünlü oyuncu Ufuk Özkan, 2. derece siroz teşhisiyle tedavi gördüğü sürecin ardından taburcu oldu.
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, canlandıracağı rol için kilo verme hedefiyle başladığı diyet sürecinde yanlış bir diyet uygulaması sonucu bağışıklık sistemi çökmüş ve siroz hastalığına yakalanmıştı.
48 yaşındaki oyuncu Ufuk Özkan sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sevenlerine güzel haberler verdi.
Özkan, yer alacağı bir proje için sıkı bir diyet uyguladı ve Hollywood diyeti ile zayıfladı Ancak sağlığı bozulunca yanlış bir diyet programı ile bağışıklık sistemini çökerttiğini farkeden ünlü isim siroz olduğunu öğrendi.