Taburcu olduk dedi son halini paylaştı! 17 gün önce hastaneye yatan Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi! Doktoru açıkladı: Bundan sonra...

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan , canlandıracağı rol için kilo verme hedefiyle başladığı diyet sürecinde yanlış bir diyet uygulaması sonucu bağışıklık sistemi çökmüş ve siroz hastalığına yakalanmıştı.

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Özkan, yer alacağı bir proje için sıkı bir diyet uyguladı ve Hollywood diyeti ile zayıfladı Ancak sağlığı bozulunca yanlış bir diyet programı ile bağışıklık sistemini çökerttiğini farkeden ünlü isim siroz olduğunu öğrendi.