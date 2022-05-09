Sydney Sweeney'e kırmızı halıda ağızları açık bırakan taciz! Euphoria yıldızı neye uğradığını şaşırdı: 'Bize memelerini göster'
Sydney Sweeney'e kırmızı halıda ağızları açık bırakan sözler! Euphoria yıldızı MET Gala kırmızı halısında paparazziler tarafından tacize uğradı. İlk kez Met Gala kırmızı halısında boy gösteren ünlü oyuncu Sydney Sweeney, "Bize memelerini göster" sözleri ile şaşkına döndü. Sosyal medyaya yansıyan o anlar gündem oldu. Herkesi rahatsız eden görüntülerle ilgili genç oyuncu yorumda bulunmadı.
09.05.2022 10:40 - Son Güncelleme: 09.05.2022 10:40
'BİZE MEMELERİNİ GÖSTER'
Sydney Sweeney'e kırmızı halıda ağızları açık bırakan taciz! Euphoria yıldızı neye uğradığını şaşırdı.
Euphoria dizisinde Cassie karakterini canlandıran Sydney Sweeney dizideki cesur sahneleriyle gündeme geliyor.
Sydney Sweeney kırmızı halıya geldiği anlarda bir kişi tarafından "Orada senin gibi memeleri olan var mı?" denilerek taciz ediliyor.