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Haberler Magazin Sydney Sweeney'e kırmızı halıda ağızları açık bırakan taciz! Euphoria yıldızı neye uğradığını şaşırdı: 'Bize memelerini göster'

Sydney Sweeney'e kırmızı halıda ağızları açık bırakan taciz! Euphoria yıldızı neye uğradığını şaşırdı: 'Bize memelerini göster'

Sydney Sweeney'e kırmızı halıda ağızları açık bırakan sözler! Euphoria yıldızı MET Gala kırmızı halısında paparazziler tarafından tacize uğradı. İlk kez Met Gala kırmızı halısında boy gösteren ünlü oyuncu Sydney Sweeney, "Bize memelerini göster" sözleri ile şaşkına döndü. Sosyal medyaya yansıyan o anlar gündem oldu. Herkesi rahatsız eden görüntülerle ilgili genç oyuncu yorumda bulunmadı.

09.05.2022 10:40 - Son Güncelleme: 09.05.2022 10:40
Sydney Sweeney’e kırmızı halıda ağızları açık bırakan taciz! Euphoria yıldızı neye uğradığını şaşırdı: ’Bize memelerini göster’

'BİZE MEMELERİNİ GÖSTER'

Sydney Sweeney'e kırmızı halıda ağızları açık bırakan taciz! Euphoria yıldızı neye uğradığını şaşırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sydney Sweeney’e kırmızı halıda ağızları açık bırakan taciz! Euphoria yıldızı neye uğradığını şaşırdı: ’Bize memelerini göster’

Euphoria dizisinde Cassie karakterini canlandıran Sydney Sweeney dizideki cesur sahneleriyle gündeme geliyor.

Sydney Sweeney’e kırmızı halıda ağızları açık bırakan taciz! Euphoria yıldızı neye uğradığını şaşırdı: ’Bize memelerini göster’

Ünlü oyuncu büyükanne ve büyükbabasının oynadığı sahnelere gördükten sonra kendisine "Hollywood'daki en iyi memelerine sahipsin" dediğini söylemişti.

Sydney Sweeney’e kırmızı halıda ağızları açık bırakan taciz! Euphoria yıldızı neye uğradığını şaşırdı: ’Bize memelerini göster’

İlk kez Met Gala kırmızı halısında boy gösteren ünlü oyuncu paparaziler tarafından adeta tacize uğradı.

Sydney Sweeney’e kırmızı halıda ağızları açık bırakan taciz! Euphoria yıldızı neye uğradığını şaşırdı: ’Bize memelerini göster’

Sydney Sweeney kırmızı halıya geldiği anlarda bir kişi tarafından "Orada senin gibi memeleri olan var mı?" denilerek taciz ediliyor.

Sydney Sweeney’e kırmızı halıda ağızları açık bırakan taciz! Euphoria yıldızı neye uğradığını şaşırdı: ’Bize memelerini göster’

Oyuncu duymamazlığa gelerek poz vermeye devam ederken kişi yine bağırarak
"Haydi, bize o göğüsleri göster!" diyor.

Sydney Sweeney’e kırmızı halıda ağızları açık bırakan taciz! Euphoria yıldızı neye uğradığını şaşırdı: ’Bize memelerini göster’

Sosyal medyaya yansıyan bu anlar gündem oldu. Herkesi rahatsız eden görüntülerle ilgili genç oyuncu yorumda bulunmadı.

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