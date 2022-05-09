Survivor'da eşi benzeri görülmeyen olay Nagihan'ın telefonu var! Görüntüler sızdı ortalık karıştı! All-Star'ın yargı makinesi Nagihan...
Survivor tarihinin en çok konuşulan yarışmacılarından biri şüphesiz Nagihan Karadere... Üst düzey başarılı bir performansı olan Nagihan Karadere aynı zamanda sivri çıkışlarıyla da biliniyor. Ancak bu kez gündeme gelme sebebi bir kavga değil cep telefonu. Survivor'da ödül olarak, İngiltere'ye giden ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin maçını tribünden izleyen mavi takımın, ortaya çıkan görüntülerinde Nagihan Karadere'nin elinde telefon olması bir anda sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi. İşte sosyal medyayı sallayan o görüntüler.
09.05.2022 10:59 - Son Güncelleme: 09.05.2022 10:59
Survivor 2022 All-Star'ın en büyük ödüllü oyunlarından biri önceki akşam oynanandı. Ama öncesine Nagihan Karadere'nin elinde telefon olduğu görüntüler damgasını vurdu. İşin altından bakın ne çıktı.
Survivor'da önce akşamın ödülü epey büyüktü. Acun Ilıcalı oyunun ödülü açıkladığında ise bir anda yarışmacılar coştu.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City maçını izlemek için İngiltere'ye giden taraf mavi takım oldu.