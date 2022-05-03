Suzan Kardeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın! Türkan Şoray’ın ‘benim de kızım sayılır’ dediği Begüm'ü gören dilini ısırdı
Suzan Kardeş'in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın! Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler programının bayram özel bölümünde yer alan Suzan Kardeş'in hayatı merak edildi. Birçok internet kullanıcısı, "Suzan Kardeş kimdir?" sorusunun yanıtını arattı. 15 Nisan 1960 tarihinde Kosova'da dünyaya gelen Kardeş hakkında araştırma yapanlar, ünlü ismin kızı Begüm'ü görünce ise hayran kaldı. Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray'ın "Benim de kızım sayılır" dediği Begüm, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Suzan Kardeş'in güzeller güzeli kız...
03.05.2022 23:19 - Son Güncelleme: 03.05.2022 23:19
Şarkılar Bizi Söyler (Bayram Özel) programında yer alması üzerine gündeme gelen Suzan Kardeş'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Birçok internet kullanıcısı, "Suzan Kardeş kimdir?" sorusunun yanıtını arattı.
Türkan Şoray'ın bir röportajında "Suzan bu hayatta en sevdiği insanlardan biri. Onun kızı benim de kızım sayılır" ifadelerini kullandığı Begüm, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.