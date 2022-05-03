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Haberler Magazin Suzan Kardeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın! Türkan Şoray’ın ‘benim de kızım sayılır’ dediği Begüm'ü gören dilini ısırdı

Suzan Kardeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın! Türkan Şoray’ın ‘benim de kızım sayılır’ dediği Begüm'ü gören dilini ısırdı

Suzan Kardeş'in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın! Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler programının bayram özel bölümünde yer alan Suzan Kardeş'in hayatı merak edildi. Birçok internet kullanıcısı, "Suzan Kardeş kimdir?" sorusunun yanıtını arattı. 15 Nisan 1960 tarihinde Kosova'da dünyaya gelen Kardeş hakkında araştırma yapanlar, ünlü ismin kızı Begüm'ü görünce ise hayran kaldı. Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray'ın "Benim de kızım sayılır" dediği Begüm, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Suzan Kardeş'in güzeller güzeli kız...

03.05.2022 23:19 - Son Güncelleme: 03.05.2022 23:19
Suzan Kardeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın! Türkan Şoray’ın ‘benim de kızım sayılır’ dediği Begüm’ü gören dilini ısırdı

Şarkılar Bizi Söyler (Bayram Özel) programında yer alması üzerine gündeme gelen Suzan Kardeş'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Birçok internet kullanıcısı, "Suzan Kardeş kimdir?" sorusunun yanıtını arattı.

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Suzan Kardeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın! Türkan Şoray’ın ‘benim de kızım sayılır’ dediği Begüm’ü gören dilini ısırdı

15 Nisan 1960 tarihinde Mitroviça'da doğan ve ailesi ile birlikte 1968'de İstanbul'a göçen Kardeş hakkında araştırma yapanlar, ünlü ismin kızı Begüm'ü görünce ise hayran kaldı.

Suzan Kardeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın! Türkan Şoray’ın ‘benim de kızım sayılır’ dediği Begüm’ü gören dilini ısırdı

Türkan Şoray'ın bir röportajında "Suzan bu hayatta en sevdiği insanlardan biri. Onun kızı benim de kızım sayılır" ifadelerini kullandığı Begüm, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Suzan Kardeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın! Türkan Şoray’ın ‘benim de kızım sayılır’ dediği Begüm’ü gören dilini ısırdı

İşte başta Suzan Kardeş olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

Suzan Kardeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın! Türkan Şoray’ın ‘benim de kızım sayılır’ dediği Begüm’ü gören dilini ısırdı

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