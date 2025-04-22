46 yaşındaki Bengü’nün 3 ayda 9 kilo verdiren sırrı! Doğum kilolarını vermek böyle çok kolay

İkinci kez anne olduktan sonra sadece 3 ayda 9 kilo veren Bengü'nün bu başarısının arkasında yıllardır sürdürdüğü istikrarlı bir yaşam tarzı var. İşte Bengü'nün zayıflama sırrı...

🎯 3 AYDA 9 KİLO GİTTİ! Bengü, 2022 yılının Mart başında sıkı bir diyete girerek ve düzenli egzersiz programıyla disiplinli bir sürece başladı. Kısa sürede gösterdiği büyük çabayla 3 ayda tam 9 kilo vermeyi başardı. Bu süreçte sahnelere dönüş hazırlığında olan sanatçı, konser dönemine fit bir şekilde girmek adına profesyonel destek aldı.

💬 BENGÜ'NÜN ZAYIFLAMA SIRLARI Ünlü şarkıcı, yaklaşık 3 yıl önce verdiği bir dergi röportajında da sağlıklı yaşam sırlarını şu sözlerle özetlemişti: "Erken yatıp erken kalkıyorum. Haftada 4-5 gün spor yapıyorum. Profesyonel isimlerle çalışıyor, bilinçsiz hiçbir adım atmıyorum. Kilo vermek ciddi bir disiplin işi."

👶 ANNE OLMAK DA FİT KALMAK DA MÜMKÜN Hem anneliğin getirdiği sorumlulukları hem de sahne temposunu başarıyla yürüten Bengü, çocuklarından ayrı kalmanın zor olduğunu vurgulayarak, "Aklım hep onlarda kalıyor ama konserden sonra hemen yanlarına koşuyorum," ifadelerini kullandı.