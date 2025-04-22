Emily Ratajkowski’nin zerdeçal ve pancar suyu yöntemi! Yağları cayır cayır yakıyor, karın bölgesine tokat gibi etki

Fit vücudu ve parlayan cildiyle yıllara meydan okuyan Emily Ratajkowski, formunu korumak için bıçak altına yatmıyor. ABD'de verdiği röportajda, "Zerdeçal ve pancar suyu tam bir Los Angeles klasiği, artık vazgeçilmezim" diyerek zayıflama sırrını paylaştı.

🍠 ZERDEÇAL VE PANCAR SUYU: EMİLY'NİN VAZGEÇİLMEZİ Emily'nin günlük rutininde öne çıkan iki doğal içecek var: Zerdeçal karışımları ve taze sıkılmış pancar suyu. Araştırmalar da bu iki bileşenin sağlığa olan etkilerini destekliyor: Zerdeçal , içerdiği kurkumin adlı bileşenle güçlü bir antioksidan ve iltihap önleyici olarak öne çıkıyor. Sindirimi kolaylaştırıyor, eklem sağlığını destekliyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Pancar suyu ise kan akışını artırarak hem egzersiz performansını yükseltiyor hem de karaciğerin detoks sürecine katkı sağlıyor. Aynı zamanda enerji seviyelerini korumada etkili.

Ratajkowski, bu iki süper içeceği sabah ya da ara öğünlerinde tükettiğini belirtiyor.

🍽️ ÖĞÜN PLANLAMASINDA DENGE ÖN PLANDA Emily'nin günlük beslenme rutini oldukça dengeli ve planlı: Sabahları enerji odaklı bir kahvaltı yapıyor. Yulaf, badem sütü ve chia gibi tok tutan ve sindirimi kolay gıdaları tercih ediyor.

Öğle yemeklerinde bol yeşillikli, proteinli salataları tercih ediyor. Böylece gün ortasında ağır öğünlerle bedenini yormuyor.