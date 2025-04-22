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Emily Ratajkowski'nin zerdeçal ve pancar suyu yöntemi! Yağları cayır cayır yakıyor, karın bölgesine tokat gibi etki

Fit fiziği ve ışıltılı cildiyle adeta zamana meydan okuyan Emily Ratajkowski, formunu korumak için estetik operasyonlara değil, doğanın sunduğu mucizelere güveniyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'de bir gazeteye verdiği verdiği özel röportajda, "Zerdeçal ve pancar suyu tam bir Los Angeles klasiği, adeta vazgeçilmezim haline geldi" diyen Ratajkowski'nin zayıflama yöntemi...

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 22:58 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 22:58
Emily Ratajkowski’nin zerdeçal ve pancar suyu yöntemi! Yağları cayır cayır yakıyor, karın bölgesine tokat gibi etki

Fit vücudu ve parlayan cildiyle yıllara meydan okuyan Emily Ratajkowski, formunu korumak için bıçak altına yatmıyor. ABD'de verdiği röportajda, "Zerdeçal ve pancar suyu tam bir Los Angeles klasiği, artık vazgeçilmezim" diyerek zayıflama sırrını paylaştı.

Emily Ratajkowski’nin zerdeçal ve pancar suyu yöntemi! Yağları cayır cayır yakıyor, karın bölgesine tokat gibi etki

🍠 ZERDEÇAL VE PANCAR SUYU: EMİLY'NİN VAZGEÇİLMEZİ

Emily'nin günlük rutininde öne çıkan iki doğal içecek var: Zerdeçal karışımları ve taze sıkılmış pancar suyu. Araştırmalar da bu iki bileşenin sağlığa olan etkilerini destekliyor:

  • Zerdeçal, içerdiği kurkumin adlı bileşenle güçlü bir antioksidan ve iltihap önleyici olarak öne çıkıyor. Sindirimi kolaylaştırıyor, eklem sağlığını destekliyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

  • Pancar suyu ise kan akışını artırarak hem egzersiz performansını yükseltiyor hem de karaciğerin detoks sürecine katkı sağlıyor. Aynı zamanda enerji seviyelerini korumada etkili.

Emily Ratajkowski’nin zerdeçal ve pancar suyu yöntemi! Yağları cayır cayır yakıyor, karın bölgesine tokat gibi etki

Ratajkowski, bu iki süper içeceği sabah ya da ara öğünlerinde tükettiğini belirtiyor.

Emily Ratajkowski’nin zerdeçal ve pancar suyu yöntemi! Yağları cayır cayır yakıyor, karın bölgesine tokat gibi etki

🍽️ ÖĞÜN PLANLAMASINDA DENGE ÖN PLANDA

Emily'nin günlük beslenme rutini oldukça dengeli ve planlı:

  • Sabahları enerji odaklı bir kahvaltı yapıyor. Yulaf, badem sütü ve chia gibi tok tutan ve sindirimi kolay gıdaları tercih ediyor.

  • Öğle yemeklerinde bol yeşillikli, proteinli salataları tercih ediyor. Böylece gün ortasında ağır öğünlerle bedenini yormuyor.

Emily Ratajkowski’nin zerdeçal ve pancar suyu yöntemi! Yağları cayır cayır yakıyor, karın bölgesine tokat gibi etki

  • Ara öğünlerinde ise meyve favorisi. Antioksidan içeriği yüksek orman meyveleri, elma ve muz gibi meyvelerle doğal şeker ihtiyacını karşılıyor.

  • Akşam yemeklerinde ise yine hafif ama besleyici tercihler ön planda: Izgara sebzeler, somon balığı ya da baklagil tabanlı yemeklerle günü noktalıyor.

Emily Ratajkowski’nin zerdeçal ve pancar suyu yöntemi! Yağları cayır cayır yakıyor, karın bölgesine tokat gibi etki

🧘‍♀️ SADECE FİZİKSEL DEĞİL, ZİHİNSEL DETOKS DA ÖNEMLİ

Emily, sağlıklı yaşamın sadece bedenle sınırlı olmadığını, zihinsel sağlığı da önemsediklerini belirtiyor. Meditasyon, yürüyüş ve stres yönetimi egzersizleriyle ruh halini de dengede tutuyor.

Emily Ratajkowski’nin zerdeçal ve pancar suyu yöntemi! Yağları cayır cayır yakıyor, karın bölgesine tokat gibi etki

🎯 FİT KALMAK İÇİN NE YAPMALI?

✅ Zerdeçallı içecekleri sabah rutininize ekleyin
✅ Haftada birkaç kez pancar suyu için
✅ Salata ve sebze ağırlıklı öğünler planlayın
✅ Meyveyle gelen doğal şekeri tercih edin
✅ Zihinsel sağlığınızı da ihmal etmeyin

Emily Ratajkowski’nin zerdeçal ve pancar suyu yöntemi! Yağları cayır cayır yakıyor, karın bölgesine tokat gibi etki

Fotoğraflar: Instagram