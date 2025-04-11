Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner ikizleri büyüttü! Alis ve Ali’yi gören hayran kaldı! “Kız aynı annesi”

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken, atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan'da Muteber Vezirli karakterini canlandıran Melike Güner, bu akşam yayınlanacak olan ikinci bölüm öncesi gündem oldu.

Dizide sergilediği performansla beğeni toplayan oyuncunun hayatı merak edildi.

MELİKE GÜNER KİMDİR? 2 Haziran 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melike Güner, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. İlk başrolünü oynadığı uzun metrajlı filmi ise 2011 yılı dram ve romantik türündeki İncir Reçeli'dir.

2011'de final yapan Doktorlar dizisinde canlandırdığı Zenan rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Güner, 2012 yılında Merhaba Hayat adlı dizinin kadrosuna Doktorlar'da oynadığı Zenan karakteri ile katıldı.