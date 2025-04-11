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Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner ikizleri büyüttü! Alis ve Ali’yi gören hayran kaldı! “Kız aynı annesi”

Sümeyye Aydoğan, Burak Yörük, Celil Nalçakan gibi isimlerin yer aldığı, atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan'da Muteber Vezirli karakterini canlandıran Melike Güner, yeni bölüm öncesi gündem oldu. Dizide sergilediği performansla beğeni toplayan oyuncunun hayatı merak edildi. 21 Haziran 2013 tarihinde iş insanı Ali Haydar Bozkurt ile evlenen Güner'in ikizlerini görenler ise hayran kaldı. Bir kızı bir oğlu olan Güner'in aile pozlarına beğeni yağdı. Güner'in kızı için "Annesinin kopyası", "Kız aynı annesi" yorumları yapıldı.

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 12:05 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 12:06
Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner ikizleri büyüttü! Alis ve Ali’yi gören hayran kaldı! Kız aynı annesi

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken, atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan'da Muteber Vezirli karakterini canlandıran Melike Güner, bu akşam yayınlanacak olan ikinci bölüm öncesi gündem oldu.

Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner ikizleri büyüttü! Alis ve Ali’yi gören hayran kaldı! Kız aynı annesi

Dizide sergilediği performansla beğeni toplayan oyuncunun hayatı merak edildi.

Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner ikizleri büyüttü! Alis ve Ali’yi gören hayran kaldı! Kız aynı annesi

MELİKE GÜNER KİMDİR?

2 Haziran 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melike Güner, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. İlk başrolünü oynadığı uzun metrajlı filmi ise 2011 yılı dram ve romantik türündeki İncir Reçeli'dir.

Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner ikizleri büyüttü! Alis ve Ali’yi gören hayran kaldı! Kız aynı annesi

2011'de final yapan Doktorlar dizisinde canlandırdığı Zenan rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Güner, 2012 yılında Merhaba Hayat adlı dizinin kadrosuna Doktorlar'da oynadığı Zenan karakteri ile katıldı.

Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner ikizleri büyüttü! Alis ve Ali’yi gören hayran kaldı! Kız aynı annesi

Kariyeri kadar özel hayatı da merak edilen Güner, iş adamı Ali Haydar Bozkurt ile 21 Haziran 2013 tarihinde dünyaevine girdi. Çiftin bu evlilikten biri kız biri erkek ikiz bebekleri oldu.

Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner ikizleri büyüttü! Alis ve Ali’yi gören hayran kaldı! Kız aynı annesi

Bozkurt ve Güner çifti erkeğe Ali, kız çocuklarına da Alis isimlerini koydu.

Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner ikizleri büyüttü! Alis ve Ali’yi gören hayran kaldı! Kız aynı annesi

İşte Melike Güner başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner ikizleri büyüttü! Alis ve Ali’yi gören hayran kaldı! Kız aynı annesi

Yasemin Yalçın ve kızları Eda ile Eylül

Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner ikizleri büyüttü! Alis ve Ali’yi gören hayran kaldı! Kız aynı annesi

Mehmet Ali Erbil ve çocukları Sezin, Yasmin, Ali Sadi

Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner ikizleri büyüttü! Alis ve Ali’yi gören hayran kaldı! Kız aynı annesi

Yıldız Tilbe, kızı Sezen ve torunları

Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner ikizleri büyüttü! Alis ve Ali’yi gören hayran kaldı! Kız aynı annesi

Nurgül Yeşilçay ve oğlu Osman Nejat

Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner ikizleri büyüttü! Alis ve Ali’yi gören hayran kaldı! Kız aynı annesi

Pelin Karahan ve oğulları Ali Demir ile Can Eyüp

Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner ikizleri büyüttü! Alis ve Ali’yi gören hayran kaldı! Kız aynı annesi

MELİKE GÜNER

Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner ikizleri büyüttü! Alis ve Ali’yi gören hayran kaldı! Kız aynı annesi

MELİKE GÜNER VE İKİZLERİ ALİS İLE ALİ

Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner ikizleri büyüttü! Alis ve Ali’yi gören hayran kaldı! Kız aynı annesi

MELİKE GÜNER VE İKİZLERİ ALİS İLE ALİ

Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner ikizleri büyüttü! Alis ve Ali’yi gören hayran kaldı! Kız aynı annesi

MELİKE GÜNER VE KIZI ALİS

Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner ikizleri büyüttü! Alis ve Ali’yi gören hayran kaldı! Kız aynı annesi

MELİKE GÜNER VE İKİZLERİ ALİS İLE ALİ

Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner ikizleri büyüttü! Alis ve Ali’yi gören hayran kaldı! Kız aynı annesi

İbrahim Büyükak ve oğlu Aslan

Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner ikizleri büyüttü! Alis ve Ali’yi gören hayran kaldı! Kız aynı annesi

Mehmet Yalçınkaya ve kızı Sude

Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner ikizleri büyüttü! Alis ve Ali’yi gören hayran kaldı! Kız aynı annesi

Kayra Şenocak ve oğlu Mert