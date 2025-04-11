Reha Muhtar “Özel belgelerim çalındı” deyip savcılığa koştu! Şüpheli hizmetçi için karar çıktı

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, ağustos ayında evinin merdivenlerinden düşerek hastaneye kaldırılmış ve 2 kez entübe edilmişti. Eski sağlığına kavuşan ünlü isim, eski eşi Deniz Uğur ile yaşadığı sorunlarla da sık sık gündem olmuştu.

Reha Muhtar şimdi ise evinde görevli olan yabancı uyruklu hizmetçisiyle yaşadığı krizle gündeme geldi. Reha Muhtar, hayatının büyük şoklarından birini yaşayarak evinde çalışan hizmetçisinin özel belge ve evraklarını çaldığı iddiasıyla savcılığın yolunu tuttu.

Sabah'ta yer alan habere göre; gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar'ın başı, evinde görevli olan yabancı uyruklu hizmetçisiyle derde girdi.

İddiaya göre geçtiğimiz yıl yabancı uyruklu görevli D.S., Reha Muhtar'ın evinde bulunan özel belge ve kıymetli evraklarını çalıp kaçtı.