Reha Muhtar “Özel belgelerim çalındı” deyip savcılığa koştu! Şüpheli hizmetçi için karar çıktı

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, ağustos ayında evinin merdivenlerinden düşerek hastaneye kaldırılmış ve 2 kez entübe edilmişti. Eski sağlığına kavuşan ünlü isim, eski eşi Deniz Uğur ile yaşadığı sorunlarla da sık sık gündem olmuştu.
Reha Muhtar şimdi ise evinde görevli olan yabancı uyruklu hizmetçisiyle yaşadığı krizle gündeme geldi. Reha Muhtar, hayatının büyük şoklarından birini yaşayarak evinde çalışan hizmetçisinin özel belge ve evraklarını çaldığı iddiasıyla savcılığın yolunu tuttu.
Sabah'ta yer alan habere göre; gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar'ın başı, evinde görevli olan yabancı uyruklu hizmetçisiyle derde girdi.
İddiaya göre geçtiğimiz yıl yabancı uyruklu görevli D.S., Reha Muhtar'ın evinde bulunan özel belge ve kıymetli evraklarını çalıp kaçtı.
Reha Muhtar, savcılıktaki ifadesinde "Tapu kayıtlarımı, özel belge ve kıymetli eşyalarımı çalıp kaçtı. Başıma büyük işler açıp zarara uğramaktan endişe duyuyorum" diyerek hizmetçisi D.S.'den şikayetçi oldu.
"İFTİRA"
Konuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hizmetçi D.S'nin ifadesini aldı.
Hizmetçi D.S savcılığa sunduğu beyanında Reha Muhtar'ın kendisine iftira attığını herhangi bir belge çalma olayının söz konusu olmadığını dile getirerek suçlamaları reddetti.
YETERLİ DELİL YOK
Savcılık tarafından titizlikle yürütülen soruşturmada D.S'nin hırsızlık yaptığına dair yeterli delilin bulunmadığı aktarıldı.