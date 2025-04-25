11 yıl önce evlenen Beren Saat ve Kenan Doğulu’dan bebek açıklaması!

Şarkıcı Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat, Temmuz 2014'te Los Angeles'ta dünyaevine girmişti. Ünlü çift zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündem olmuştu.

Doğulu, konuk olduğu bir programda tanışma hikayelerini şöyle anlatmıştı: "Biz aslında bir partide tanıştık. Ama Yılmaz Erdoğan, Belçim (Bilgin) gibi arkadaşlarımız bizi bir araya getirmeye çalışıyordu.

Karşılaştığımız an dünya durdu benim için. Aşıklık sistemim çöktü, kitlendim. O tanışmanın üzerinden 12 yıl geçti. Öncesinde 2 senelik beraberlik, 10 yıldır da evliyiz"

İlişkileri hakkında konuşan Doğulu, şunları söylemişti: "Çok iyiyiz. Keyfimiz yerinde. Artık bazı şeyleri geçtik. Birbirimizi anlıyoruz, sahip çıkıyoruz. En iyi arkadaşım oldu. İlişkimiz her an aşık seviyesinde, onu öyle tutabilmek de çok önemli"