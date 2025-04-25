11 yıl önce evlenen Beren Saat ve Kenan Doğulu’dan bebek açıklaması!

Şarkıcı Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat, Temmuz 2014'te Los Angeles'ta dünyaevine girmişti. Ünlü çift zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündem olmuştu.
Doğulu, konuk olduğu bir programda tanışma hikayelerini şöyle anlatmıştı: "Biz aslında bir partide tanıştık. Ama Yılmaz Erdoğan, Belçim (Bilgin) gibi arkadaşlarımız bizi bir araya getirmeye çalışıyordu.
Karşılaştığımız an dünya durdu benim için. Aşıklık sistemim çöktü, kitlendim. O tanışmanın üzerinden 12 yıl geçti. Öncesinde 2 senelik beraberlik, 10 yıldır da evliyiz"
İlişkileri hakkında konuşan Doğulu, şunları söylemişti: "Çok iyiyiz. Keyfimiz yerinde. Artık bazı şeyleri geçtik. Birbirimizi anlıyoruz, sahip çıkıyoruz. En iyi arkadaşım oldu. İlişkimiz her an aşık seviyesinde, onu öyle tutabilmek de çok önemli"
BEBEK İDDİASI!
Beren Saat ve Kenan Doğulu, son dönemlerde ise bebek bekledikleri yönündeki iddialarla gündeme geldi. Saat "Yıllar içinde böyle haberler çıkıyor evet" ifadelerini kullanarak iddiaların asılsız olduğunu söyledi.
Kenan Doğulu ise şu ifadeleri kullandı: "Biz gülüyoruz falan hani neşeleniyoruz ama akrabalar, anneannem, babaannem, kuzenler, yeğenler, halam falan çocuklar hayırlı olsun falan deyince biz de sinirleniyoruz.
İnsanlar heyecanlanıyor, mutlu oluyor. Bizden duymadığınız sürece insanların inanmayacağını tahmin ediyorum bundan sonra. Çok oldu çünkü 3-5 kere oldu"
NE OLMUŞTU?
Kenan Doğulu, 2022 yılında GQ Türkiye Men Of The Year Ödülleri'nde "İkon Ödülü"nün sahibi olmuştu. Doğulu, eşi eren Saat'in elinden almıştı.
Doğulu'ya ödülünü verirken onu öpen Saat, şöyle konuşmuştu: "İkon olmak biraz Kenan'ın ruhu gibi. Küçüklüğümde o güneş kolyede fotoğrafını taşıdığım insanla yan yanayım.