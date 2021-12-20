Survivor'un çatık kaşlı yarışmacısı Fatmagül Fakı'nın yeni haline bakın görenler tanıyamıyor! Yerli Adriana Lima yıllar sonra ortaya çıktı
Brezilyalı model Adriana Lima'ya benzerliği ile tanınan Fatmagül Fakı, Survivor'da adından sıkça bahsedilen isimler arasında yer alıyordu. Yarışmayla tanınan Fakı 2 yıldır aşk yaşadığı Kerem Lafçı ile 2019'da dünyaevine girmişti. Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen eski yarışmacı yeni projesiyle ekranlara dönüyor. İnternet üzerinden yeni bir projeye başlayacağından bahseden Fakı, "Yakında Youtube üzerinden bir proje ile dönüyorum. Ünlü isimleri evcil hayvanları ile beraber ağırlayacağım bir projeye başlıyorum. Çok heyecanlıyım. İnşallah güzel olur" dedi.
20.12.2021 09:16
- Son Güncelleme: 20.12.2021 09:17
Dünyaca ünlü manken Adriana Lima'ya benzerliği ile bir dönem herkesin dilinde olan Fatmagül Fakı Survivor ile adını herkese duyurmuştu. Eski yarışmacının şimdiki hali görenleri şaşırttı. 31 yaşındaki Fakı yarışmadan sonra bir süre sunuculuk yapmış ardından ortalardan kaybolmuştu. 'Yerli Adriana Lima' olarak anılan Fatmagül Fakı bakın şimdi neler yapıyor...
DEĞİŞİMİ ÇOK ŞAŞIRTTI!
Fatmagül Fakı 'Yerli Adriana Lima' olarak biliniyor. 31 yaşındaki güzelin son hali dikkat çekti.
Survivor ile ünlenen Fakı, magazin programı sunuculuğunun yanı sıra Güneşin Kızları dizisinde de Didem rolüne hayat vermişti.