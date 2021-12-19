Müge Anlı doğum günü kutlamalarını peş peşe paylaştı o halleri gündeme bomba gibi düştü! ’Süper güçleri olan güçlü kadın...’

Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen ile 14 yıldır sürdürdüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında büyük başarılar elde eden, birçok kayıp ve cinayet vakalarını çözen ünlü sunucu, özel hayatını magazin dünyasından uzak tutmaya gayret gösteriyor.