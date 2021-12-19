Müge Anlı doğum günü kutlamalarını peş peşe paylaştı o halleri gündeme bomba gibi düştü! 'Süper güçleri olan güçlü kadın...'
Müge Anlı doğum günü kutlamalarını paylaştı o halleri gündeme bomba gibi düştü! 14 sezondur Atv ekranlarında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile gündemi belirleyen Müge Anlı'nın bugün doğum günü. 48 yıl önce bugün dünyaya gelen Müge Anlı Instagram'dan doğum günü kutlamalarını peş peşe takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede gündem olan Müge Anlı'nın burcu ve yaşı merak ediliyor. 17 Aralık Müge Anlı canlı yayınında gerçekleşen sürpriz doğum günü kutlamasıyla adından söz ettiren Müge Anlı,"Anneciğim iyi ki beni doğurmuşsun, yaramaz bir çocuktum." diyerek cümlesini bitirmişti. Duygusal anlar yaşayan Anlı, "Ben hep diyorum kuşlar sürüleriyle uçar, ben sizlerle Müge Anlı'yım, izleyicimle. Asıl sizler iyi ki varsınız." diyerek tüm sevenlerine teşekkür etmişti. İşte Müge Anlı hakkında merak edilenler...
19.12.2021 16:25
- Son Güncelleme: 19.12.2021 16:54
'SÜPER GÜÇLERİ OLAN GÜÇLÜ KADIN...'
Müge Anlı doğum günü kutlamalarını peş peşe paylaştı, o halleri gündeme bomba gibi düştü!
Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen ile 14 yıldır sürdürdüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında büyük başarılar elde eden, birçok kayıp ve cinayet vakalarını çözen ünlü sunucu, özel hayatını magazin dünyasından uzak tutmaya gayret gösteriyor.
Son olarak 17 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan canlı yayında kendisine yapılan sürpriz doğum günü partisi ile adından söz ettiren Müge Anlı Instagram2dan doğum günü kutlamalarını sevenleri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.
Son olarak arkadaşlarının kutlamalarına sosyal medya hesabında yer veren Müge Anlı'nın doğum günü bugün...