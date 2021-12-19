Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi bakın kim çıkı o da oyuncu üstelik aynı dizidelermiş... Görenler 'tıpatıp aynılar' diyor
Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi bakın kim çıktı! O da ünlü bir oyuncu üstelik aynı dizidelermiş... Pınar Deniz ile Yargı dizisinde başrol paylaşan başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu kardeşi ile sosyal medya gündeminde. Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Ağabeyinin izinden giderek oyunculuk yolunda ilerleyen Can Urgancıoğlu, daha önce Kaan Urgancıoğlu ile aynı dizide boy göstermişti. İşte Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı ve Avukat Ceylin'i başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...
Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi bakın kim çıkı o da oyuncu üstelik aynı dizidelermiş... Görenler 'tıpatıp aynılar' diyor.
YARGI'NIN ILGAZ'I...
Ilgaz, dürüstlüğüyle nam salmış, kurallara sonuna kadar bağlı, mesleğinin en iyilerinden başarılı bir savcıdır. Babası Metin'in kendisine öğrettiği değerleri tüm benliğiyle özümsemiş, doğrudan şaşmayan bir yapısı vardır. İşinde soğukkanlı, mesafeli, prensip sahibidir ama ailesine karşı tutumu sevgi dolu, koruyucu kollayıcıdır. Çınar'la bütün çabasına rağmen kuramadığı kardeşlik bağını kız kardeşi Defne'yle en saf ve duygulu haliyle yaşar. Kendi kuralcılığının aksine doğanın kuralsızlığına hayrandır, gerçek bir doğa tutkunudur.
Ağabeyinin izinden giderek oyunculuk yolunda ilerleyen Can Urgancıoğlu, Kaan Urgancıoğlu ile birlikte final yapan 'Kara Sevda' dizisinde rol almıştı.