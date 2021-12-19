Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi bakın kim çıkı o da oyuncu üstelik aynı dizidelermiş... Görenler 'tıpatıp aynılar' diyor.

YARGI'NIN ILGAZ'I...

Ilgaz, dürüstlüğüyle nam salmış, kurallara sonuna kadar bağlı, mesleğinin en iyilerinden başarılı bir savcıdır. Babası Metin'in kendisine öğrettiği değerleri tüm benliğiyle özümsemiş, doğrudan şaşmayan bir yapısı vardır. İşinde soğukkanlı, mesafeli, prensip sahibidir ama ailesine karşı tutumu sevgi dolu, koruyucu kollayıcıdır. Çınar'la bütün çabasına rağmen kuramadığı kardeşlik bağını kız kardeşi Defne'yle en saf ve duygulu haliyle yaşar. Kendi kuralcılığının aksine doğanın kuralsızlığına hayrandır, gerçek bir doğa tutkunudur.