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Survivor'ın yakışıklı sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Yürüyen merdivende öpücüklere boğmuştu

Survivor'ın önce yarışmacılarından ardından sunucularından olan Murat Ceylan fena halde aşık. 2013 yılında katıldığı Survivor ile hayatı değişen 29 yaşında Murat Ceylan bir yandan müzik kariyerine bir yandan da sunuculuk kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Bir dönem oyunculuk da yapan Murat Ceylan'ın adı uzun süredir kimseyle anılmıyordu. Son olarak aşkını sosyal medya paylaşımıyla haykıran Murat Ceylan sevgilisi Pınar Tartan bakın kim çıktı. İşte Murat Ceylan'ın sevgilisi...

26.05.2021 17:21 - Son Güncelleme: 26.05.2021 17:21
Survivor'ın yakışıklı sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Yürüyen merdivende öpücüklere boğmuştu

Giyim tarzı ve lüks otomobiliyle zaman zaman gündeme gelen Murat Ceylan, bu kez özel hayatıyla magazin gündeminde... Ceylan yeni aşkını sosyal medya üzerinden ilan etmişti bir süre önce.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor'ın yakışıklı sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Yürüyen merdivende öpücüklere boğmuştu

Pek çok kişi Murat Ceylan'ın özel hayatını ve özellikle de sevgilisinin kim olduğunu merak ediyor.

Survivor'ın yakışıklı sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Yürüyen merdivende öpücüklere boğmuştu

Murat Ceylan'ın sevgilisi 2017 Miss Turkey 2. güzeli Pınar Tartan çıktı. Survivor sunucusu, Instagram'dan romantik bir paylaşımla herkese aşkını duyurmuştu.

Survivor'ın yakışıklı sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Yürüyen merdivende öpücüklere boğmuştu

İŞTE MURAT CEYLAN VE SEVGİLİSİ PINAR TARTAN

Survivor'ın yakışıklı sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Yürüyen merdivende öpücüklere boğmuştu