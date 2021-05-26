Barış Murat Yağcı açtı ağzını yumdu gözünü! Survivor’dan Nisa Bölükbaşı’na her şeyi anlattı itiraflar peş peşe geldi
Survivor yarışmasıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı, attığı her adımla adından söz ettiriyor. İkincilikle bitirdiği Survivor'ın ardından yarışma arkadaşı Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşamaya başlayan ancak geçen günlerde ilişkisini sonlandıran Barış Murat Yağcı, konuk olduğu YouTube programında konu hakkında ilk kez konuştu. Birçok konuda açıklamada bulunan Yağcı, geçtiğimiz günlerde polemik yaşadığı Cemal Can Canseven ve adını geniş kitlelere duyurduğu Survivor yarışması hakkında da konuşmayı ihmal etmedi. İşte Barış Murat Yağcı'nın açıklamalarından dikkat çeken satır başları…
'YAPTIĞIM İŞİ SEVİYORUM'
- Basketbol, oyunculuk, modellik, şarkıcılık ve yazarlık derken pek çok alanda aslında aktif olduğunuzu gördük. Hayat sizi buralara sürükledi mi, bu renkli sıfatların her birini kendi isteğinizle mi tercih ettiniz?
Bazılarını kendim seçtim bazılarını hayat sürükledi. Tam olarak ne işim yaptığım belli olmasa da birçok şeyi yapmaya çalışıyorum. Yorucu da olmuyor, memnunum. Yaptığım şeylerin neye yapıldığını bildiğim için vicdanen çok rahatım. Birçok branş değiştirmem dışarıdan farklı gözüküyor olabilir ama ben ne yaptığımın farkında olduğum için vicdanım çok rahat, yaptığım işi seviyorum.
-Hangisine daha çok ait hissediyorsunuz kendinizi?
Oyunculuk.
'MADDİ AÇIDAN BİR BEKLENTİM YOK'
-Oyunculuk demişken; Kocamın Ailesi, Kiralık Aşk, Şevkat Yerimdar gibi çok popüler işlerle ekranda gördük sizi. Yeniden düşünür müsün oyunculuğu? Teklif geliyor mu?
Ekran önünde olmak sadece diziyle yapılan bir şey değil. Bu işin dijital kısmı var. Tabii asıl mesleğim oyunculuğa hızlı bir dönüş yapmam lazım ama bunun için seçimlerimi çok doğru yapmam lazım. Çünkü çok büyük bir puzzle bu. Bir iş teklifi geldiğinde bütçesel veya yapım şirketine göre değerlendiremiyorsunuz maalesef. İlk gelen işler hep Ankara, Eskişehir olduğu için yarışmadan sonra hem ailemin hem de sevdiğim insanların yanında kalabilmek için kabul etmemiştik. O dönem öyle gerekiyordu ama şuan işler değişti. Artık eski yaşamıma dönüp güzel bir projeyle yakın bir zamanda tekrardan kendi işimi yapmak istiyorum.
Var o zaman teklifler?
Teklif hep var. Ama İstanbul olması çok önemli benim için. Bir de iyi bir proje olması çok önemli, kimlerle oynayacağım çok önemli. Çünkü maddi açıdan bir beklentim yok ama güzel bir proje olması lazım. Yakında da bir şeyler şekillenir diye düşünüyorum. Sonuçta daha 30 yaşındayım, yaparım diye düşünüyorum bir şeyler.
'HATALAR TECRÜBE KAZANDIRIYOR'
-Aslında sizde çok güçlü görünen o kişiliğin aksine duygusal bir adam görüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum ama…
Hayatta duygular-hisler çok önemlidir. Bazen bile bile lades olabiliyor bir kişi. Ben duygusallığı çok severim çok da seçtim, çünkü ailemden öyle gördüm. Hatalar da yaptırsa bana bunu yaşayıp görmeyi tercih ediyorum çünkü duygusallık ve hissiyatlar kaybolduğunda bence insani duygulardan çıkıyorsunuz. Bir de parayla satın alınamayacak ne güzel duygular bunlar olduğu için o anın tadını çıkartmaya çalışıyorum. Hata yaptığım çok oldu, ama bu hatalar ya da bu seçimler zaten tecrübe kazandırıyor. Bundan sonra da aynı hataları yapmaya devam edeceğim.
-Yani daha çok mantığıyla değil de duygularıyla hareket eden birisiniz galiba…
Ya mantık biraz paraya götürür kişiyi. Duygular da biraz bilinmeze götürür. Bilinmeze gitmek yaşamın içindeki daha önemli bir değer benim için.
'YOUTUBE BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR HATAYDI'
-Youtube'a da içerikler üretiyorsunuz, onlar nasıl gidiyor?
Youtube'a ben çok girmek istememiştim. Yarışmadan sonra şartlar beni YouTube'a çok yöneltti. Bazen istemediğim şeyler de çekmek zorunda kaldım. O yüzden çok fazla hoşuma gitmedi. Yani çok Youtube'a giremedim, belli bir süre de yapmayı düşünmüyorum. Asıl işime geri dönüp onu yapmak istiyorum. Orada 1-2 milyon fazla izlenmek için yapılan şeyler bana çok saçma geliyor. O yüzden oradaki tıklanmayı baz alıp kişilerin bir şeyleri planlayıp yapmasından yoruldum. Bunlar da benim için bir tecrübe oldu. Güzel bir mecra, ama kullanabilene. Şu an için Youtube düşünmüyorum, benim için çok büyük bir hataydı.