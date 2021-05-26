Barış Murat Yağcı açtı ağzını yumdu gözünü! Survivor’dan Nisa Bölükbaşı’na her şeyi anlattı itiraflar peş peşe geldi

'MADDİ AÇIDAN BİR BEKLENTİM YOK'

-Oyunculuk demişken; Kocamın Ailesi, Kiralık Aşk, Şevkat Yerimdar gibi çok popüler işlerle ekranda gördük sizi. Yeniden düşünür müsün oyunculuğu? Teklif geliyor mu?

Ekran önünde olmak sadece diziyle yapılan bir şey değil. Bu işin dijital kısmı var. Tabii asıl mesleğim oyunculuğa hızlı bir dönüş yapmam lazım ama bunun için seçimlerimi çok doğru yapmam lazım. Çünkü çok büyük bir puzzle bu. Bir iş teklifi geldiğinde bütçesel veya yapım şirketine göre değerlendiremiyorsunuz maalesef. İlk gelen işler hep Ankara, Eskişehir olduğu için yarışmadan sonra hem ailemin hem de sevdiğim insanların yanında kalabilmek için kabul etmemiştik. O dönem öyle gerekiyordu ama şuan işler değişti. Artık eski yaşamıma dönüp güzel bir projeyle yakın bir zamanda tekrardan kendi işimi yapmak istiyorum.

Var o zaman teklifler?

Teklif hep var. Ama İstanbul olması çok önemli benim için. Bir de iyi bir proje olması çok önemli, kimlerle oynayacağım çok önemli. Çünkü maddi açıdan bir beklentim yok ama güzel bir proje olması lazım. Yakında da bir şeyler şekillenir diye düşünüyorum. Sonuçta daha 30 yaşındayım, yaparım diye düşünüyorum bir şeyler.