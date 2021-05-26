46'lık Pınar Altuğ süper minisiyle yaşını çöpe attı! 'Bacak dekolteme güvenirim' sözünü destekledi çekinmeden paylaştı
Attığı her adımla gündeme gelen ve özellikle eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan oyuncu, bu kez düşman çatlattı desek yeridir. 7'den 70'e herkesin bildiği dizi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu son olarak 'bacak dekolteme güvenirim' ve 'Ve kendimi mini etekle çok iyi hissediyorum' açıklamalarıyla gündem olmuştu. Pınar Altuğ'dan bu sözlerine destekleyen bir poz geldi ve sosyal medyayı yaktı geçti.
26.05.2021 16:56
- Son Güncelleme: 26.05.2021 16:57
Çocuklar Duymasın dizisinde 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde soru-cevap etkinliğinde bir takipçisine verdiği 'mini etek' yanıtıyla gündeme gelmişti. Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Altuğ'a bir takipçisi sürekli mini etek ve elbise giymesiyle ilgili bir soru yöneltti.
Takipçisinin sorusuna kayıtsız kalamayan Pınar Altuğ ise "Uzun bacaklı bir kadınım, o çok avantaj. Ve kendimi mini etekle çok iyi hissediyorum" şeklinde karşılık vermişti.
Pınar Altuğ'dan öyle bir paylaşım geldi ki bu sözlerini karşılıksız bırakmayan nitelikte.
Bu defa mini şortuyla çekilen fotoğrafını paylaşan Altuğ, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.