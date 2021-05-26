46'lık Pınar Altuğ süper minisiyle yaşını çöpe attı! 'Bacak dekolteme güvenirim' sözünü destekledi çekinmeden paylaştı

Attığı her adımla gündeme gelen ve özellikle eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan oyuncu, bu kez düşman çatlattı desek yeridir. 7'den 70'e herkesin bildiği dizi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu son olarak 'bacak dekolteme güvenirim' ve 'Ve kendimi mini etekle çok iyi hissediyorum' açıklamalarıyla gündem olmuştu. Pınar Altuğ'dan bu sözlerine destekleyen bir poz geldi ve sosyal medyayı yaktı geçti.

26.05.2021 16:56 - Son Güncelleme: 26.05.2021 16:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





