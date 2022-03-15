Petek Dinçöz ve eşi Serkan Kodaloğlu'dan kötü haber! İrfan Aslan adında bir erkek çocuğu olan Petek sosyal medyadan duyurdu
Petek Dinçöz ve eşi Serkan Kodaloğlu'dan kötü haber! İrfan Aslan adında bir erkek çocuğu olan Petek sosyal medyadan duyurdu. 2014'te Kodaloğlu ile evlendikten sonra uzun süredir ekranlardan uzakta bir yaşam sürdüren Dinçöz, 2017 yılında oğlu İrfan Aslan'ı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı. Zaman zaman sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu'nun evliliği bitiyor...
PETEK DİNÇÖZ VE EŞİNDEN KÖTÜ HABER
Petek Dinçöz ve eşi Serkan Kodaloğlu'dan kötü haber! İrfan Aslan adında bir erkek çocuğu olan Petek Dinçöz Instagram'dan duyurdu...
2014'te Kodaloğlu ile evlendikten sonra uzun süredir ekranlardan uzakta bir yaşam sürdüren Dinçöz, 2017 yılında oğlu İrfan Aslan'ı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı.
2020 yılında ikinci kez anne olacağını duyuran Petek Dinçöz, kısa bir süre sonra bebeğini kaybetmişti.
Dinçöz, üzüntüsünü "Doğuştan gelen boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve troid hastalığım sebebiyle 2. kez yaşadığım annelik heyecanım maalesef yarım kaldı. Ailemizin büyümesi ve İrfan Aslan'ın ağabey olması tek dileğimiz. Rabbim bana ve tüm anne olmak isteyenlere bu duyguyu sağlıkla, hayırlısıyla yaşatsın." sözleriyle dile getirmişti.
Televizyon ve sanat dünyasından bir boşanma haberi daha geldi. Şarkıcı Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu'nun 8 yıllık evlilikleri bitiyor.