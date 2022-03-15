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Haberler Magazin Petek Dinçöz ve eşi Serkan Kodaloğlu'dan kötü haber! İrfan Aslan adında bir erkek çocuğu olan Petek sosyal medyadan duyurdu

Petek Dinçöz ve eşi Serkan Kodaloğlu'dan kötü haber! İrfan Aslan adında bir erkek çocuğu olan Petek sosyal medyadan duyurdu

Petek Dinçöz ve eşi Serkan Kodaloğlu'dan kötü haber! İrfan Aslan adında bir erkek çocuğu olan Petek sosyal medyadan duyurdu. 2014'te Kodaloğlu ile evlendikten sonra uzun süredir ekranlardan uzakta bir yaşam sürdüren Dinçöz, 2017 yılında oğlu İrfan Aslan'ı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı. Zaman zaman sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu'nun evliliği bitiyor...

15.03.2022 16:02 - Son Güncelleme: 15.03.2022 16:09
Petek Dinçöz ve eşi Serkan Kodaloğlu’dan kötü haber! İrfan Aslan adında bir erkek çocuğu olan Petek sosyal medyadan duyurdu

PETEK DİNÇÖZ VE EŞİNDEN KÖTÜ HABER

Petek Dinçöz ve eşi Serkan Kodaloğlu'dan kötü haber! İrfan Aslan adında bir erkek çocuğu olan Petek Dinçöz Instagram'dan duyurdu...

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Petek Dinçöz ve eşi Serkan Kodaloğlu’dan kötü haber! İrfan Aslan adında bir erkek çocuğu olan Petek sosyal medyadan duyurdu

2014'te Kodaloğlu ile evlendikten sonra uzun süredir ekranlardan uzakta bir yaşam sürdüren Dinçöz, 2017 yılında oğlu İrfan Aslan'ı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı.

Petek Dinçöz ve eşi Serkan Kodaloğlu’dan kötü haber! İrfan Aslan adında bir erkek çocuğu olan Petek sosyal medyadan duyurdu

2020 yılında ikinci kez anne olacağını duyuran Petek Dinçöz, kısa bir süre sonra bebeğini kaybetmişti.

Petek Dinçöz ve eşi Serkan Kodaloğlu’dan kötü haber! İrfan Aslan adında bir erkek çocuğu olan Petek sosyal medyadan duyurdu

Dinçöz, üzüntüsünü "Doğuştan gelen boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve troid hastalığım sebebiyle 2. kez yaşadığım annelik heyecanım maalesef yarım kaldı. Ailemizin büyümesi ve İrfan Aslan'ın ağabey olması tek dileğimiz. Rabbim bana ve tüm anne olmak isteyenlere bu duyguyu sağlıkla, hayırlısıyla yaşatsın." sözleriyle dile getirmişti.

Petek Dinçöz ve eşi Serkan Kodaloğlu’dan kötü haber! İrfan Aslan adında bir erkek çocuğu olan Petek sosyal medyadan duyurdu

Televizyon ve sanat dünyasından bir boşanma haberi daha geldi. Şarkıcı Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu'nun 8 yıllık evlilikleri bitiyor.

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