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Haberler Magazin Survivor'ın kıvırcık bombası Aysu'nun siz bir de eski halini görün! Güzelliğiyle adayı sallayan Aysu Keskin'in estetiksiz hali...

Survivor'ın kıvırcık bombası Aysu'nun siz bir de eski halini görün! Güzelliğiyle adayı sallayan Aysu Keskin'in estetiksiz hali...

Survivor 2023 geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başladı. Büyük bir heyecanla beklenen Survivor 2023 başlamadan önce çok konuşulmaya başlamıştı bile. Bazı yarışmacılar çok dikkat çekiyor. Onlardan biri de ünlüler takımında yarışan Aysu Keskin. Basketbolcu Aysu Keskin, sıra dışı tarzıyla bakışları üzerine toplarken hakkında araştırma yapanlar eski halini görünce ufak çaplı bir şok geçirdi. İşte detaylar...

17.01.2023 16:35 - Son Güncelleme: 17.01.2023 16:35
Survivor’ın kıvırcık bombası Aysu’nun siz bir de eski halini görün! Güzelliğiyle adayı sallayan Aysu Keskin’in estetiksiz hali...

Kısa süre önce yayın hayatına başlayan Survivor 2023 ve yarışmacıları adından epey söz ettiriyor.

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Survivor’ın kıvırcık bombası Aysu’nun siz bir de eski halini görün! Güzelliğiyle adayı sallayan Aysu Keskin’in estetiksiz hali...

Bu sezonda da yine ünlüler-gönüllüler formatında devam eden Survivor bazı yarışmacılar diğerlerinden daha çok dikkat çekiyor.

Survivor’ın kıvırcık bombası Aysu’nun siz bir de eski halini görün! Güzelliğiyle adayı sallayan Aysu Keskin’in estetiksiz hali...

Onlardan biri de Ayse Keskin oldu.

Survivor’ın kıvırcık bombası Aysu’nun siz bir de eski halini görün! Güzelliğiyle adayı sallayan Aysu Keskin’in estetiksiz hali...

Basketbolcu Aysu Keskin, sıra dışı tarzı ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekerken, hakkında araştıra yapılması kaçınılmaz bir hal aldı.

Survivor’ın kıvırcık bombası Aysu’nun siz bir de eski halini görün! Güzelliğiyle adayı sallayan Aysu Keskin’in estetiksiz hali...

Asıl adı Saadet Aysu Keskin olan Keskin'in eski hali herkesi şaşırttı.

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