Survivor'ın kıvırcık bombası Aysu'nun siz bir de eski halini görün! Güzelliğiyle adayı sallayan Aysu Keskin'in estetiksiz hali...
Survivor 2023 geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başladı. Büyük bir heyecanla beklenen Survivor 2023 başlamadan önce çok konuşulmaya başlamıştı bile. Bazı yarışmacılar çok dikkat çekiyor. Onlardan biri de ünlüler takımında yarışan Aysu Keskin. Basketbolcu Aysu Keskin, sıra dışı tarzıyla bakışları üzerine toplarken hakkında araştırma yapanlar eski halini görünce ufak çaplı bir şok geçirdi. İşte detaylar...
17.01.2023 16:35 - Son Güncelleme: 17.01.2023 16:35
Bu sezonda da yine ünlüler-gönüllüler formatında devam eden Survivor bazı yarışmacılar diğerlerinden daha çok dikkat çekiyor.
Basketbolcu Aysu Keskin, sıra dışı tarzı ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekerken, hakkında araştıra yapılması kaçınılmaz bir hal aldı.