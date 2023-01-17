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Haberler Magazin Hadise ile eski eşi Mehmet Dinçerler yan yana! Herkes şaşkına döndü sosyal medya yıkıldı o kareyi görenler: "Kader ağlarını örmüştü"

Hadise ile eski eşi Mehmet Dinçerler yan yana! Herkes şaşkına döndü sosyal medya yıkıldı o kareyi görenler: "Kader ağlarını örmüştü"

Hadise ile eski eşi Mehmet Dinçerler yan yana! Herkes şaşkına döndü sosyal medya yıkıldı o kareyi görenler, "Kader ağlarını örmüştü bir kere" yorumları yaptı. 30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan ünlü şarkıcı Hadise sosyal medyada gündem oldu. Eski eşi Mehmet Dinçerler'in temsilcisi olduğu kahve markasının bir AVM'deki şubesinin yanında dev reklamı olan Hadise'yi göern sosyal medya kullanıcıları, "Kader ağlarını örmüştü" yorumlarını yaptı.

17.01.2023 16:27 - Son Güncelleme: 17.01.2023 16:33
Hadise ile eski eşi Mehmet Dinçerler yan yana! Herkes şaşkına döndü sosyal medya yıkıldı o kareyi görenler: Kader ağlarını örmüştü

"KADER AĞLARINI ÖRMÜŞTÜ"

Hadise ile eski eşi Mehmet Dinçerler yan yana! Herkes şaşkına döndü sosyal medya yıkıldı, o kareyi görenler, "Kader ağlarını örmüştü" yorumları yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise ile eski eşi Mehmet Dinçerler yan yana! Herkes şaşkına döndü sosyal medya yıkıldı o kareyi görenler: Kader ağlarını örmüştü

Attığı her adımla dikkat çeken Hadise, sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.

Hadise ile eski eşi Mehmet Dinçerler yan yana! Herkes şaşkına döndü sosyal medya yıkıldı o kareyi görenler: Kader ağlarını örmüştü

Geçtiğimiz günlerde dansıyla gündeme gelen Hadise bu kez de eski eşi Mehmet Dinçerler'in temsilcisi olduğu kahve markasının bir AVM'deki şubesiyle gündeme geldi.

Hadise ile eski eşi Mehmet Dinçerler yan yana! Herkes şaşkına döndü sosyal medya yıkıldı o kareyi görenler: Kader ağlarını örmüştü

Hadise'nin reklam yüzü olduğu markanın afişinde eski eşi Mehmet Dinçerler'in temsil ettiği kahve markasının subesiyle yan yana fotoğraf karesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hadise ile eski eşi Mehmet Dinçerler yan yana! Herkes şaşkına döndü sosyal medya yıkıldı o kareyi görenler: Kader ağlarını örmüştü

Galatasaraylı Dries Mertens ve eşi ile geçtiğimiz hafta gecelerde görüntülenmişti Hadise... Sabaha kadar eğlendiler Mehmet Dinçerler sorusunu duyan Hadise'nin bakışı ise gündeme bomba gibi düştü.

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