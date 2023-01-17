Hadise ile eski eşi Mehmet Dinçerler yan yana! Herkes şaşkına döndü sosyal medya yıkıldı o kareyi görenler: "Kader ağlarını örmüştü"
Hadise ile eski eşi Mehmet Dinçerler yan yana! Herkes şaşkına döndü sosyal medya yıkıldı o kareyi görenler, "Kader ağlarını örmüştü bir kere" yorumları yaptı. 30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan ünlü şarkıcı Hadise sosyal medyada gündem oldu. Eski eşi Mehmet Dinçerler'in temsilcisi olduğu kahve markasının bir AVM'deki şubesinin yanında dev reklamı olan Hadise'yi göern sosyal medya kullanıcıları, "Kader ağlarını örmüştü" yorumlarını yaptı.
17.01.2023 16:27 - Son Güncelleme: 17.01.2023 16:33
"KADER AĞLARINI ÖRMÜŞTÜ"
Hadise ile eski eşi Mehmet Dinçerler yan yana! Herkes şaşkına döndü sosyal medya yıkıldı, o kareyi görenler, "Kader ağlarını örmüştü" yorumları yaptı.
Geçtiğimiz günlerde dansıyla gündeme gelen Hadise bu kez de eski eşi Mehmet Dinçerler'in temsilcisi olduğu kahve markasının bir AVM'deki şubesiyle gündeme geldi.
Hadise'nin reklam yüzü olduğu markanın afişinde eski eşi Mehmet Dinçerler'in temsil ettiği kahve markasının subesiyle yan yana fotoğraf karesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Galatasaraylı Dries Mertens ve eşi ile geçtiğimiz hafta gecelerde görüntülenmişti Hadise... Sabaha kadar eğlendiler Mehmet Dinçerler sorusunu duyan Hadise'nin bakışı ise gündeme bomba gibi düştü.