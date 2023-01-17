Vav TV İzle
Haberler Magazin Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı'na hediyesi olay! Kesenin ağzını açtı çifter hediye aldı görenler: "DNA testinden sonra ara düzeltme operasyonu"

Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı'na hediyesi olay! Kesenin ağzını açtı çifter hediye aldı görenler: "DNA testinden sonra ara düzeltme operasyonu"

Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı'na hediyesi olay! Kesenin ağzını açtı çifter hediye aldı görenler, "DNA testinden sonra karabulutları da dağıttı" yorumları yaptı. Asıl adı Orhan Baltacı olan Doğuş gayrimeşru çocuğu olduğu iddia edilen 22 yaşındaki Seyid isimli bir gençle gündeme gelmiş, DNA testi yaptırmıştı. Test sonucu çıkınca derin bir 'oh' çeken şarkıcı Doğuş, eşine de jest yapmayı ihmal etmedi. 2 çocuğu olan Doğuş, karısı ile de arasını düzeltmek için kesenin ağzını açtı. Sosyal medyada o anlara "DNA testinden sonra ara düzeltme operasyonu" yorumları yapıldı.

17.01.2023 16:54 - Son Güncelleme: 17.01.2023 17:01
Doğuş’un eşi Hoşkedem Hidayetkızı’na hediyesi olay! Kesenin ağzını açtı çifter hediye aldı görenler: DNA testinden sonra ara düzeltme operasyonu

DNA TESTİ SONRASI ARA DÜZELTME OPERASYONU

Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı'na hediyesi olay! Kesenin ağzını açtı çifter hediye aldı görenler, "DNA testinden sonra ara düzeltme operasyonu" yorumları yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Doğuş’un eşi Hoşkedem Hidayetkızı’na hediyesi olay! Kesenin ağzını açtı çifter hediye aldı görenler: DNA testinden sonra ara düzeltme operasyonu

2 kez evlilik yapan şarkıcı, ilk evliliğini 2006 yılında Serdar Uygun'un kızı Şeyma Uygun ile yaptı.

Doğuş’un eşi Hoşkedem Hidayetkızı’na hediyesi olay! Kesenin ağzını açtı çifter hediye aldı görenler: DNA testinden sonra ara düzeltme operasyonu

İkinci evliliğini ise 2014 yılında Azeri sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile yaparken bu evlilikten iki oğlu olan Doğuş, şu an eşi ile Azerbaycan'da bir televizyon programı sunuyor.

Doğuş’un eşi Hoşkedem Hidayetkızı’na hediyesi olay! Kesenin ağzını açtı çifter hediye aldı görenler: DNA testinden sonra ara düzeltme operasyonu

Azerbaycanlı ünlüleri konuk ettiği program izlenme rekorları kırıyor. Emrah yıllarca inkar etmişti! Şarkıcı Emrah, DNA testlerine ve mahkeme kararlarına rağmen kabul etmediği oğlu Tayfun'u, 9 yıl sonra kabul etmiş ve beraber tatile çıkıp fotoğraflar vermişti. Şarkıcı daha sonra oğlunu mirastan reddetmişti.

Doğuş’un eşi Hoşkedem Hidayetkızı’na hediyesi olay! Kesenin ağzını açtı çifter hediye aldı görenler: DNA testinden sonra ara düzeltme operasyonu

Magazin dünyasında bomba gibi düşen şarkıcı Doğuş'un babalık davasında geçtiğimiz günlerde flaş bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA