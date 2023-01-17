Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı'na hediyesi olay! Kesenin ağzını açtı çifter hediye aldı görenler: "DNA testinden sonra ara düzeltme operasyonu"
Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı'na hediyesi olay! Kesenin ağzını açtı çifter hediye aldı görenler, "DNA testinden sonra karabulutları da dağıttı" yorumları yaptı. Asıl adı Orhan Baltacı olan Doğuş gayrimeşru çocuğu olduğu iddia edilen 22 yaşındaki Seyid isimli bir gençle gündeme gelmiş, DNA testi yaptırmıştı. Test sonucu çıkınca derin bir 'oh' çeken şarkıcı Doğuş, eşine de jest yapmayı ihmal etmedi. 2 çocuğu olan Doğuş, karısı ile de arasını düzeltmek için kesenin ağzını açtı. Sosyal medyada o anlara "DNA testinden sonra ara düzeltme operasyonu" yorumları yapıldı.
17.01.2023 16:54 - Son Güncelleme: 17.01.2023 17:01
Azerbaycanlı ünlüleri konuk ettiği program izlenme rekorları kırıyor. Emrah yıllarca inkar etmişti! Şarkıcı Emrah, DNA testlerine ve mahkeme kararlarına rağmen kabul etmediği oğlu Tayfun'u, 9 yıl sonra kabul etmiş ve beraber tatile çıkıp fotoğraflar vermişti. Şarkıcı daha sonra oğlunu mirastan reddetmişti.