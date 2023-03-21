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Haberler Magazin Survivor'ın ihtiyar delikanlısı Özgür ve eşi çıka çıka bakın kim çıktı ünlülerden daha ünlüler! Kaç yaşında olduğu harıl harıl araştırılan Özgür Tetik meğer...

Survivor'ın ihtiyar delikanlısı Özgür ve eşi çıka çıka bakın kim çıktı ünlülerden daha ünlüler! Kaç yaşında olduğu harıl harıl araştırılan Özgür Tetik meğer...

Bu sezona beklediği reytinglerin çok çok altında başlayan, Acun Ilıcalı'nın konseyde deprem felaketini açıklamasıyla büyük bir tepki çeken Survivor 2023, yayınlarına devam ediyor. Sürekli olarak haftanın performans birincisi seçilen Özgür Tetik günün en çok merak edilen ismi. Özgür Tetik hakkında aslen nereli, kaç yaşında sorularını merak edenler hiç beklemediği detaylarla karşılaştı. İşte detaylar...

21.03.2023 13:30 - Son Güncelleme: 21.03.2023 13:30
Survivor’ın ihtiyar delikanlısı Özgür ve eşi çıka çıka bakın kim çıktı ünlülerden daha ünlüler! Kaç yaşında olduğu harıl harıl araştırılan Özgür Tetik meğer...

Meslektaşlarının ona "Big Guy" demesi boşuna değil. Big Guy Survivor'a da damgasını vuruyor çünkü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor’ın ihtiyar delikanlısı Özgür ve eşi çıka çıka bakın kim çıktı ünlülerden daha ünlüler! Kaç yaşında olduğu harıl harıl araştırılan Özgür Tetik meğer...

Survivor'ın en çok dikkat çeken isimlerinden biri Özgür Tetik.

Survivor’ın ihtiyar delikanlısı Özgür ve eşi çıka çıka bakın kim çıktı ünlülerden daha ünlüler! Kaç yaşında olduğu harıl harıl araştırılan Özgür Tetik meğer...

Dığum gününde 4'te 4 yaparak geceye damgasını vuran Özgür Tetik, haftanında performans birincisi olarak dikkat çekiyor.

Survivor’ın ihtiyar delikanlısı Özgür ve eşi çıka çıka bakın kim çıktı ünlülerden daha ünlüler! Kaç yaşında olduğu harıl harıl araştırılan Özgür Tetik meğer...

Yaşına rağmen gençlere taş çıkartan ve herkese parmak ısırtan Özgür Tetik bir ultra maratoncu.

Survivor’ın ihtiyar delikanlısı Özgür ve eşi çıka çıka bakın kim çıktı ünlülerden daha ünlüler! Kaç yaşında olduğu harıl harıl araştırılan Özgür Tetik meğer...

Bu performansı onu Survivor'ın en merak edilen isimlerinden biri haline getiriyor.

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