Survivor'ın ihtiyar delikanlısı Özgür ve eşi çıka çıka bakın kim çıktı ünlülerden daha ünlüler! Kaç yaşında olduğu harıl harıl araştırılan Özgür Tetik meğer...
Bu sezona beklediği reytinglerin çok çok altında başlayan, Acun Ilıcalı'nın konseyde deprem felaketini açıklamasıyla büyük bir tepki çeken Survivor 2023, yayınlarına devam ediyor. Sürekli olarak haftanın performans birincisi seçilen Özgür Tetik günün en çok merak edilen ismi. Özgür Tetik hakkında aslen nereli, kaç yaşında sorularını merak edenler hiç beklemediği detaylarla karşılaştı. İşte detaylar...
21.03.2023 13:30 - Son Güncelleme: 21.03.2023 13:30
Dığum gününde 4'te 4 yaparak geceye damgasını vuran Özgür Tetik, haftanında performans birincisi olarak dikkat çekiyor.