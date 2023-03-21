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Haberler Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil eşi Anıl Altan meğer o an anlamış hayatının aşkını! İkiz kızları olan çift bakın nasıl tanışmış

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil eşi Anıl Altan meğer o an anlamış hayatının aşkını! İkiz kızları olan çift bakın nasıl tanışmış

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil eşi Anıl Altan meğer o an anlamış hayatının aşkını! Alin ve Lina adında ikiz kızları olan çiftin tanışma hikayesini öğrenmeye hazır mısınız? İşte başta Pelin Akil ile Anıl Altan olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri ile tanışma hikayeleri...

takvim.com.tr
21.03.2023 13:32 - Son Güncelleme: 21.03.2023 13:44
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil eşi Anıl Altan meğer o an anlamış hayatının aşkını! İkiz kızları olan çift bakın nasıl tanışmış

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil eşi Anıl Altan meğer o an anlamış hayatının aşkını! İkiz kızları olan çift bakın nasıl tanışmış...

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil eşi Anıl Altan meğer o an anlamış hayatının aşkını! İkiz kızları olan çift bakın nasıl tanışmış

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Firuze karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Pelin Anil Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil eşi Anıl Altan meğer o an anlamış hayatının aşkını! İkiz kızları olan çift bakın nasıl tanışmış

Eğlenceli kişiliği ile dikkat çeken Pelin Akil'in eşi ile tanışma hikayesini öğrenmeye hazır mısınız? İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri ile tanışma hikayeleri...

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil eşi Anıl Altan meğer o an anlamış hayatının aşkını! İkiz kızları olan çift bakın nasıl tanışmış

KENAN İMİRZALIOĞLU VE SİNEM KOBAL

Bu güzel çiftin birlikteliğine sebep olan isim ise Bergüzar Korel'di. Korel, yılbaşı partisi veriyordu. Hem Kobal hem de İmirzalıoğlu, o partinin davetlisiydi. Çift ilk kez o partide tanıştı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil eşi Anıl Altan meğer o an anlamış hayatının aşkını! İkiz kızları olan çift bakın nasıl tanışmış

İkili arasında başlayan elektriklenme kısa sürede büyük bir aşka dönüştü. Aşk ise kısa süre sonra evliliği getirdi.

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