Şeyma Subaşı'ya bu kadar para ödenir mi kazandığı para akıllara zarar! Aylık 66,99'a ne var ne yok gösteren Şeyma'nın kazancı...
Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken Şeyma Subaşı'nın tatil paylaşımlarına tepki yağmıştı. Bu paylaşımları sonrası 'Herkesin acıyla başa çıkma yöntemi farklıdır' açıklaması yapan sonrasında 400 bine yakın takipçi kaybeden Şeyma Subaşı'nın, sosyal medyada kendisine abonelik sistemine geçtiği ortaya çıkmıştı. Peki Şeyma Subaşı bu abonelik sisteminden ne kadar kaznaıyor dersiniz? Ortaya çıkan kazanç akıllara zarar.
21.03.2023 14:43 - Son Güncelleme: 21.03.2023 14:43
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı Instagram'ın yeni eklentisine dahil oldu.
Şeyma Subaşı'nın özel hayatına para ile üye olan ünlü isimler arasında fenomen Meriç Keskin ve Nevzat Aydın da var.