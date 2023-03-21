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Haberler Magazin Şeyma Subaşı'ya bu kadar para ödenir mi kazandığı para akıllara zarar! Aylık 66,99'a ne var ne yok gösteren Şeyma'nın kazancı...

Şeyma Subaşı'ya bu kadar para ödenir mi kazandığı para akıllara zarar! Aylık 66,99'a ne var ne yok gösteren Şeyma'nın kazancı...

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken Şeyma Subaşı'nın tatil paylaşımlarına tepki yağmıştı. Bu paylaşımları sonrası 'Herkesin acıyla başa çıkma yöntemi farklıdır' açıklaması yapan sonrasında 400 bine yakın takipçi kaybeden Şeyma Subaşı'nın, sosyal medyada kendisine abonelik sistemine geçtiği ortaya çıkmıştı. Peki Şeyma Subaşı bu abonelik sisteminden ne kadar kaznaıyor dersiniz? Ortaya çıkan kazanç akıllara zarar.

21.03.2023 14:43 - Son Güncelleme: 21.03.2023 14:43
Şeyma Subaşı’ya bu kadar para ödenir mi kazandığı para akıllara zarar! Aylık 66,99’a ne var ne yok gösteren Şeyma’nın kazancı...

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı Instagram'ın yeni eklentisine dahil oldu.

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Şeyma Subaşı’ya bu kadar para ödenir mi kazandığı para akıllara zarar! Aylık 66,99’a ne var ne yok gösteren Şeyma’nın kazancı...

Geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla ilgili yapacağı paylaşımları abonelik sistemine bağlayan Subaşı'nı görmek isteyenlerin aylık 66,99 TL ödemesi gerekiyor.

Şeyma Subaşı’ya bu kadar para ödenir mi kazandığı para akıllara zarar! Aylık 66,99’a ne var ne yok gösteren Şeyma’nın kazancı...

ŞEYMA SUBAŞI'NIN KAZANCI

Instagram'da normal takipçi sayısı 2,9 milyon olan Şeyma Şubaşı'nın abonelik sistemindeki kullanıcı sayısı ise iddialara göre 200 bin kişi. Bu da 12 milyon TL gibi bir kazanca tekabül ediyor.

Şeyma Subaşı’ya bu kadar para ödenir mi kazandığı para akıllara zarar! Aylık 66,99’a ne var ne yok gösteren Şeyma’nın kazancı...

Şeyma Subaşı'nın özel hayatına para ile üye olan ünlü isimler arasında fenomen Meriç Keskin ve Nevzat Aydın da var.

Şeyma Subaşı’ya bu kadar para ödenir mi kazandığı para akıllara zarar! Aylık 66,99’a ne var ne yok gösteren Şeyma’nın kazancı...

Şeyma Subaşı'nın kazancı iddialardan sonra gündem oldu.

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