Survivor'ın güzel yarışmacısı futbolcu Aycan Yanaç göründüğü gibi değilmiş! İşte Aycan Yanaç'ın yaşı
Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biri Aycan Yanaç... Almanya'da futbol oynayan ve Milli Takımımızın formasını giyen Aycan Yanaç güzelliği ve parkurlardaki başarısıyla adından söz ettiriyor. Ünlüler takımının en iddialı yarışmacıları arasında bulunan Aycan Yanaç, bu başarısına rağmen göründüğü gibi değilmiş. İşte başta Aycan Yanaç olmak üzere ünlülerin yaşları...
23.03.2020 12:06
- Son Güncelleme: 23.03.2020 12:06
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