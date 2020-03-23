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İngiliz Kraliyet Ailesi'nde corona virüs depremi, testi pozitif çıktı! Kraliçe Elizabeth...

Önce ailedeki görevlerini bırakıp eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte Kanada'ya giden Prens Harry'nin corona virüse yakalanmış olabileceği konuşuldu. Ardından Kraliçe Elizabeth kendini izole etti ve yaşının koronavirüs tehlikesi altında olması nedeniyle, Prens William'ın erkenden tahta geçeceği iddia edildi. Son olarak 93 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth'in eşi 98 yaşındaki Prens Philip'in koronavirüs yüzünden öldüğü iddia edilmişti. İngiliz Kraliyet Ailesi bu kez corona virüs ile resmen yüzleşti. İşte detaylar...

23.03.2020 12:25 - Son Güncelleme: 23.03.2020 12:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





