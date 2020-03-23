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İngiliz Kraliyet Ailesi'nde corona virüs depremi, testi pozitif çıktı! Kraliçe Elizabeth...
İngiliz Kraliyet Ailesi'nde corona virüs depremi, testi pozitif çıktı! Kraliçe Elizabeth...
Önce ailedeki görevlerini bırakıp eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte Kanada'ya giden Prens Harry'nin corona virüse yakalanmış olabileceği konuşuldu. Ardından Kraliçe Elizabeth kendini izole etti ve yaşının koronavirüs tehlikesi altında olması nedeniyle, Prens William'ın erkenden tahta geçeceği iddia edildi. Son olarak 93 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth'in eşi 98 yaşındaki Prens Philip'in koronavirüs yüzünden öldüğü iddia edilmişti. İngiliz Kraliyet Ailesi bu kez corona virüs ile resmen yüzleşti. İşte detaylar...
23.03.2020 12:25
- Son Güncelleme: 23.03.2020 12:37
Corona virüs nedeniyle Buckingham Sarayı'nı terk ettiği Sandringham'daki Windsor konutunda karantinaya alındığı öne sürülen Kraliçe II. Elizabeth için ortaya atılan bu iddia yalanlanmıştı.
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Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin günlük programında bazı değişiklikler yapıldığının açıklanmasının ardından bir çalışanında corona çıktı.
Gelişmenin ardından Kraliçe Elizabeth'e yönelik salgın endişeleri arttı ve önlemler üst düzeye çıkarıldı. Corona testi pozitif çıkan çalışanın Kraliçe Elizabeth'le temas halinde olup olmadığına dair bilgi henüz paylaşılmadı.
Elizabeth'in Sandringham'daki Windsor konutunda karantinaya alındığı iddiaları ise olaylar sonrası güçlendi.
KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBETTİ
Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip hakkında ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü.