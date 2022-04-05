Survivor'ın cazgır Evrim'i kapı kapı dolaşmış araya Edis de sıkışmış! Evrim Keklik'in bu halleri bambaşka! Pota kraliçesi...
TV 8 ekranlarıın fenomen yarışma programı Survivor 2022 All-Star tüm hızıyla devam ederken, yarışmacılar hakkında ortaya çıkan bazı gerçekler herkesi şoke ediyor... Artık birleşme partisinin geride bırakıldığı ve yarışmanın ikinci dönemine geçildiği Survivor 2022'nin birleşme partisinde Edis konser vermişti hatırlarsınız. O partiden Edis ve yarışmacı Evrim Keklik hakkındaki gerçek ise duyanları şoke etti. Evrim hakkındaki bilgilerinse ardı arkası kesilmedi. İşte haberin detayları...
05.04.2022 09:17 - Son Güncelleme: 05.04.2022 09:18
Survivor'ın yanı sıra aslında biz onu daha önce de ekranlarda görmüştük. Keklik'in 2018 yılında Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığını öğrenmiştik.
Şimdi de Evrim Keklik'in 2011 yılında ekranlara gelen Cem Kılıç, Ayça Ayşin Turan, Ecem Karavus, Evrim Doğan gibi isimlerin yer aldığı Dinle Sevgili dizisinde Ayça karakterine hayat verdiği ortaya çıktı.