Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Mürsel Kaya ile iskelede fena yakalandı! Bikinisini giydi görenler: "Annesinin kızı"
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Mürsel Kaya ile iskelede fena yakalandı! Bikinisini giydi kendini serin sulara bıraktı. Zehra Çilingiroğlu'nu görenler "Annesinin kızı" yorumları yaptı. İşte Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Mürsel Kaya ile Bodrum tatili keyfinden dikkat çeken kareler...
14.06.2023 11:15 - Son Güncelleme: 14.06.2023 11:20
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Mürsel Kaya ile iskelede fena yakalandı! Bikinisini giydi kendini serin sulara bıraktı.