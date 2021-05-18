Survivor'ı önce o terk etti şimdi de en yakın arkadaşı bırakıyor! Yeni karar çileden çıkardı iki yarışmacı Survivor'dan ayrıldı
TV 8 ekranlarında haftanın 5 günü izleyici karşısına çıkan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Survivor 2021 macerasına tüm hızıyla devam ediyor. Finale artık sayılı günler kala heyecan dorukta. Öte yandan Acun Ilıcalı'nın verdiği bilgilere göre Survivor Yunanistan ve Survivor Romanya'nın da finallerinin eli kulağında. İzleyiciler Survivor'ın şampiyonunu merakla bekleyedursun yaşanan skandal duyanların ağzını açık bıraktı. İki yarışmacı, Survivor'a resti çekti ve yarışmayı terk etti. İşte skandalın detayları...
TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor'da hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın final yapmasına sayılı günler kala heyecan en üst seviyede. Öte yandan Survivor Yunanistan, Survivor Romanya da tüm hızıyla devam ediyor. Ancak Survivor Yunanistan'dan akıllara durgunluk veren haberler gelmeye devam ediyor.