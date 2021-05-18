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Survivor'ı önce o terk etti şimdi de en yakın arkadaşı bırakıyor! Yeni karar çileden çıkardı iki yarışmacı Survivor'dan ayrıldı

TV 8 ekranlarında haftanın 5 günü izleyici karşısına çıkan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Survivor 2021 macerasına tüm hızıyla devam ediyor. Finale artık sayılı günler kala heyecan dorukta. Öte yandan Acun Ilıcalı'nın verdiği bilgilere göre Survivor Yunanistan ve Survivor Romanya'nın da finallerinin eli kulağında. İzleyiciler Survivor'ın şampiyonunu merakla bekleyedursun yaşanan skandal duyanların ağzını açık bıraktı. İki yarışmacı, Survivor'a resti çekti ve yarışmayı terk etti. İşte skandalın detayları...

18.05.2021 15:56 - Son Güncelleme: 18.05.2021 15:57
Survivor'ı önce o terk etti şimdi de en yakın arkadaşı bırakıyor! Yeni karar çileden çıkardı iki yarışmacı Survivor'dan ayrıldı

TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor'da hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın final yapmasına sayılı günler kala heyecan en üst seviyede. Öte yandan Survivor Yunanistan, Survivor Romanya da tüm hızıyla devam ediyor. Ancak Survivor Yunanistan'dan akıllara durgunluk veren haberler gelmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor'ı önce o terk etti şimdi de en yakın arkadaşı bırakıyor! Yeni karar çileden çıkardı iki yarışmacı Survivor'dan ayrıldı

Survivor 2021 macerasına tüm hızıyla devam ediyor malumunuz. Fakat Survivor sadece Türkiye'de yayınlanmıyor malumunuz. Paralel olarak Yunanistan ve Romanya'da yayınlanıyor kendi ülkelerinde.

Survivor'ı önce o terk etti şimdi de en yakın arkadaşı bırakıyor! Yeni karar çileden çıkardı iki yarışmacı Survivor'dan ayrıldı

Survivor Yunanistan'da ünlüler ve savaşçılar da şampiyonluk adına çetin bir mücadele veriyor.

Survivor'ı önce o terk etti şimdi de en yakın arkadaşı bırakıyor! Yeni karar çileden çıkardı iki yarışmacı Survivor'dan ayrıldı

Skandal haber de Survivor Yunanistan'dan geldi. Daha önce 'hamilelik' testi olayıyla sosyal medyaya damgasını vuran Yunanistan'ın bu sefer ki vukuatı bambaşka.

Survivor'ı önce o terk etti şimdi de en yakın arkadaşı bırakıyor! Yeni karar çileden çıkardı iki yarışmacı Survivor'dan ayrıldı

YARIŞMAYI TERK ETTİ

Yunanistan'da yayınlanan ve Acun Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor'da reytinglerin oldukça iyi bir seviyede olması sebebiyle yarışmanın 1 ay daha uzatıldığının ve toplamda 7 aya çıkarıldığının açıklanması üzerine yarışmacılardan ilginç bir tepki geldi.