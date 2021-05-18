Survivor'ı önce o terk etti şimdi de en yakın arkadaşı bırakıyor! Yeni karar çileden çıkardı iki yarışmacı Survivor'dan ayrıldı

TV 8 ekranlarında haftanın 5 günü izleyici karşısına çıkan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Survivor 2021 macerasına tüm hızıyla devam ediyor. Finale artık sayılı günler kala heyecan dorukta. Öte yandan Acun Ilıcalı'nın verdiği bilgilere göre Survivor Yunanistan ve Survivor Romanya'nın da finallerinin eli kulağında. İzleyiciler Survivor'ın şampiyonunu merakla bekleyedursun yaşanan skandal duyanların ağzını açık bıraktı. İki yarışmacı, Survivor'a resti çekti ve yarışmayı terk etti. İşte skandalın detayları...

18.05.2021 15:56 - Son Güncelleme: 18.05.2021 15:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





