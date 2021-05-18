Masumiyet'in saç baş yolduran İlker'i Serkay Tütüncü'den bomba Survivor itirafı! Yaşanmamış saymak istiyor hatta öyle ki...
Masumiyet'in saç baş yolduran İlker'i Serkay Tütüncü'den bomba Survivor itirafı! O günleri yaşanmamış saymak istiyor hatta öyle ki genç oyuncu magazin muhabirlerinin kendisine yönelttiği, 'Survivor All Star'a katılma ihtimaliniz var mı?' sorusuna, "İhtimali bile yok, öyle söyleyeyim. Bu konudan bahsetmeyelim" diyerek yanıt verdi. İşte son dönemde Masumiyet dizisinde canlandırdığı İlker Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren 30 yaşındaki Serkay Tütüncü'nün Survivor itirafı...
18.05.2021 17:15
- Son Güncelleme: 18.05.2021 17:52
YAŞANMAMIŞ SAYMAK İSTİYOR
Masumiyet'in saç baş yolduran İlker'i Serkay Tütüncü'den bomba Survivor itirafı! 2016 yılında Survivor'a katılan Serkay Tütüncü, beş ay boyunca yarışmada kalmış ve Avatar lakaplı Atakan Arslan ile finalde boy göstermişti.
Yarışmanın ardından çocukluk hayali olan oyunculuk için eğitimler almaya başlayan Serkay Tütüncü, dizi setlerine transfer oldu. İlk dizisi "İnsanlık Suçu" ile sektöre adım atan ünlü isim, "Afili Aşk" ve "Bay Yanlış" gibi romantik komedilerde rol aldı.
"İHTİMALİ BİLE YOK"
Son olarak 'Masumiyet' dizisinde başrol oynayan Serkay Tütüncü, birkaç gün önce set arasında TV100 kameralarına konuştu. Muhabirlerle sohbet eden Tütüncü, yıllar önce adını duyurduğu Survivor ile ilgili sorulara verdiği yanıtlarla; o günleri unutmak istediğini gösterdi.
Genç oyuncu, 'Survivor izlemeye vakit kalıyor mu?' sorusuna, "Gitmeden önce de gittikten sonra da izlemedim" şeklinde yanıt verdi.
Ardından Tütüncü, 'Survivor All Star'a katılma ihtimaliniz var mı?' sorusunu ise "İhtimali bile yok, öyle söyleyeyim. Bu konudan bahsetmeyelim" diyerek geçiştirdi.