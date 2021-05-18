Masumiyet'in saç baş yolduran İlker'i Serkay Tütüncü'den bomba Survivor itirafı! Yaşanmamış saymak istiyor hatta öyle ki...

Masumiyet'in saç baş yolduran İlker'i Serkay Tütüncü'den bomba Survivor itirafı! O günleri yaşanmamış saymak istiyor hatta öyle ki genç oyuncu magazin muhabirlerinin kendisine yönelttiği, 'Survivor All Star'a katılma ihtimaliniz var mı?' sorusuna, "İhtimali bile yok, öyle söyleyeyim. Bu konudan bahsetmeyelim" diyerek yanıt verdi. İşte son dönemde Masumiyet dizisinde canlandırdığı İlker Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren 30 yaşındaki Serkay Tütüncü'nün Survivor itirafı...

18.05.2021 17:15 - Son Güncelleme: 18.05.2021 17:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





