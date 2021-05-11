RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor'dan nikaha dendi ama Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı kanlı bıçaklı oldu! Kadınlar için ağza alınmayacak şeyler söyledi

Survivor tarihinin en popüler sezonu hiç kuşkusuz Survivor 2020 oldu. O sezondan çıkıp ününe ün katmayan kimse yok... Cemal Can Canseven'in şampiyon olarak tamamladığı Survivor 2020'nin en çok dikkat çeken isimlerinin başında Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı geliyordu. İkilii Survivor sonrası sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başladı. Yarışmada birbirlerine tahammül edemezken sevgili olmaları herkesi şaşırttı. Son günlerde çiftin etrafında kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyordu. Nitekim iddialar doğru çıktı ve Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı ayrıldı. Ayrılık sonrası Barış Murat Yağcı'dan bol imalı bir paylaşım geldi.

11.05.2021 14:02 - Son Güncelleme: 11.05.2021 14:02
Survivor'dan nikaha dendi ama Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı kanlı bıçaklı oldu! Kadınlar için ağza alınmayacak şeyler söyledi

Survivor 2020 yarışmasıyla yıldızı parlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yarışma sonrası sürpriz bir aşka yelken açmıştı. İlişkileriyle bir süredir göz önünde olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan önceki gün gelen son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki yaşadıkları konuşulan gözde çift, yollarını ayırdı. Nisa Bölükbaşı, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.

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Survivor'dan nikaha dendi ama Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı kanlı bıçaklı oldu! Kadınlar için ağza alınmayacak şeyler söyledi

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı geçen yılın Survivor yarışmacıları arasındaydı. Şampiyon olamamış ama aşkta kazanmışlardı.

Survivor'dan nikaha dendi ama Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı kanlı bıçaklı oldu! Kadınlar için ağza alınmayacak şeyler söyledi

Çiftin ciddi giden ilişkisi Barış Murat Yağcı'nın hayat hikayesini anlattığı kitabı 'Her Şeye Rağmen' yüzünden tepetaklak oldu.

Survivor'dan nikaha dendi ama Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı kanlı bıçaklı oldu! Kadınlar için ağza alınmayacak şeyler söyledi

Eski ilişkilerini detaylarıyla yazdığı kitapta "Gençken benden yaşça büyük bir kadını tavlamaya çalıştığım çok olmuştur. O tatmin duygusu çok hoşuma gidiyordu. Bir kişiye ulaşmak, onunla bir frekans yakalamak, sonra birlikte eve gelip sırtımı dönüp uyumak..." sözleri okuyanları şoka soktu.

Survivor'dan nikaha dendi ama Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı kanlı bıçaklı oldu! Kadınlar için ağza alınmayacak şeyler söyledi

YÜZLERCE KİŞİYE YAPMIŞ

Bunu yüzlerce kişiye yaptığını söyleyen Barış Murat Yağcı şöyle devam ediyordu: