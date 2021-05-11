Aslı Enver'in kız kardeşi Anıl'ı görenler ikizi sandı! İşte 37 yaşına giren Aslı Enver'in kardeşleri...

Aslı Enver'in kız kardeşi Anıl'ı görenler ikizi sandı! 10 Mayıs'ta doğum gününü kutlayan Aslı Enver 37 yaşına girdi. Başarılı oyuncunun doğum gününü, ünlü isimler de unutmadı. Koronavirüs nedeni ile doğum gününü yalnız kutlayan Enver'e sosyal medyada mesaj yağdı. Aslı Enver'in kız kardeşinden gelen fotoğrafı görenler ise, abla-kardeşi ikiz sandı. İşte bir kız kardeşi bir de ağabeyi bulunan Aslı Enver'in kardeşleri başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve kardeşleri...

11.05.2021 14:07 - Son Güncelleme: 11.05.2021 14:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





