Aslı Enver'in kız kardeşi Anıl'ı görenler ikizi sandı! İşte 37 yaşına giren Aslı Enver'in kardeşleri...
Aslı Enver'in kız kardeşi Anıl'ı görenler ikizi sandı! 10 Mayıs'ta doğum gününü kutlayan Aslı Enver 37 yaşına girdi. Başarılı oyuncunun doğum gününü, ünlü isimler de unutmadı. Koronavirüs nedeni ile doğum gününü yalnız kutlayan Enver'e sosyal medyada mesaj yağdı. Aslı Enver'in kız kardeşinden gelen fotoğrafı görenler ise, abla-kardeşi ikiz sandı. İşte bir kız kardeşi bir de ağabeyi bulunan Aslı Enver'in kardeşleri başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve kardeşleri...
Aslı Enver'in kız kardeşi Anıl'ı görenler ikizi sandı! Canlandırdığı her karakterle izleyicinin kalbinde ve hafızasında sağlam bir yer edinen başarılı oyuncu Aslı Enver, 10 Mayıs'ta doğum gününü kutladı. Son olarak 'Babil' dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve yakın zamanda çekimlerine başlanacak olan yeni bir fil projesine hazırlanan Aslı Enver'in doğum gününü ünlü isimler de unutmadı.
Sosyal medyada kutlama yağmuruna tutulan Aslı Enver için hayranları, #İyikiDoğdunAslıEnver etiketiyle kutlamalar yaptı. Etiket kısa bir süre içerisinde, Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti. Aslı Enver'in kardeşi Anıl Enver ise yaptığı paylaşımla Aslı Enver'in ikizi zannedildi. İşte 37 yaşına giren Aslı Enver'in kardeşleri başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve kardeşleri...