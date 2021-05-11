Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Yürüyen merdivende öpücüklere boğmuştu

Survivor'ın önce yarışmacılarından ardından sunucularından olan Murat Ceylan fena halde aşık. 2013 yılında katıldığı Survivor ile hayatı değişen 29 yaşında Murat Ceylan bir yandan müzik kariyerine bir yandan da sunuculuk kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Bir dönem oyunculuk da yapan Murat Ceylan'ın adı uzun süredir kimseyle anılmıyordu. Son olarak aşkını sosyal medya paylaşımıyla haykıran Murat Ceylan sevgilisi Pınar Tartan bakın kim çıktı. İşte Murat Ceylan'ın sevgilisi...

11.05.2021 13:23 - Son Güncelleme: 11.05.2021 14:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





