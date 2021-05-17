Survivor'dan nikah masasına gitmesi beklenen Öykü Çelik aldatıldı mı? Öykü Çelik bir konuştu pir konuştu
Survivor 2021'de beklenen performansı gösteremeyen ve elenen Öykü Çelik, yarışma dönüşü evlilik teklifi almıştı. Herkes Öykü Çelik'in ikinci kez nikah masasına oturmasını beklerken Öykü Çelik, emlak danışmanı İsmail Berhan'dan ayrıldığını duyurmuştu. Çelik evliliğe giden ilişkisinin bitmesinin ardından sessizliğini bozdu. Ayrılığın ardından ilk kez konuşan oyuncu, ihanete iddialarına da nokta koydu.
17.05.2021 13:39
- Son Güncelleme: 17.05.2021 13:39
Öykü Çelik, 'Survivor 2021' yarışması dönüşü kasım ayından beri aşk yaşadığı emlak danışmanı İsmail Berhan'dan evlilik teklifi almış ve sevgilisinin evinde kalmaya başlamıştı.
Çelik, önceki hafta sevgilisinin hediye ettiği konuşulan cipiyle kameralara takılmış, parmağındaki 25 bin dolarlık yüzüğünün yanı sıra 42 bin dolarlık pırlanta taşlı pahalı saatiyle de dikkatleri üzerine çekmişti.
"İLİŞKİMİZ BİTMİŞ BULUNMAKTADIR"
Sevgilisiyle Bodrum'a tatile giden Çelik, döner dönmez sosyal medyadan ayrıldığını duyurdu ve açıklamasında şu satırlara yer verdi:
İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde bitmiş bulunmaktadır. Sevgili basın mensubu arkadaşlar ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza da aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. sevgiler...
İHANETE Mİ UĞRADI?
"Magazin Hattı"nın telefonla ulaştığı Öykü Çelik, "İhanete mi uğradınız, neden ani bir kararla ayrıldınız?" sorusuna sadece "Olmadı, yürütemedik" demekle yetindi.