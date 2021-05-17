Survivor'dan nikah masasına gitmesi beklenen Öykü Çelik aldatıldı mı? Öykü Çelik bir konuştu pir konuştu

Survivor 2021'de beklenen performansı gösteremeyen ve elenen Öykü Çelik, yarışma dönüşü evlilik teklifi almıştı. Herkes Öykü Çelik'in ikinci kez nikah masasına oturmasını beklerken Öykü Çelik, emlak danışmanı İsmail Berhan'dan ayrıldığını duyurmuştu. Çelik evliliğe giden ilişkisinin bitmesinin ardından sessizliğini bozdu. Ayrılığın ardından ilk kez konuşan oyuncu, ihanete iddialarına da nokta koydu.

17.05.2021 13:39 - Son Güncelleme: 17.05.2021 13:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





