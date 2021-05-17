Sarp Akkaya ile eşi Sinem Yalçınkaya'nın oğlu dünyaya geldi! Fenerbahçe - Olympiakos Eurolig basketbol maçında evlilik teklifi etmişti

Sarp Akkaya ile eşi Sinem Yalçınkaya'nın mutlu günü! Oğlu dünyaya gelen Sarp Akkaya'dan ilk paylaşım geldi. Sarp Akkaya Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynadığı Eurolig basketbol maçında evlenme teklif ettiği Sinem Yalçınkaya ile yine bir Fenerbaçe-Olimpiakos maçında evlenen oyuncu Sarp Akkaya, mutlu haberi sosyal medya hesabından işte böyle duyurdu.

17.05.2021 14:19 - Son Güncelleme: 17.05.2021 14:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





