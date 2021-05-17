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Sarp Akkaya ile eşi Sinem Yalçınkaya'nın oğlu dünyaya geldi! Fenerbahçe - Olympiakos Eurolig basketbol maçında evlilik teklifi etmişti

Sarp Akkaya ile eşi Sinem Yalçınkaya'nın mutlu günü! Oğlu dünyaya gelen Sarp Akkaya'dan ilk paylaşım geldi. Sarp Akkaya Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynadığı Eurolig basketbol maçında evlenme teklif ettiği Sinem Yalçınkaya ile yine bir Fenerbaçe-Olimpiakos maçında evlenen oyuncu Sarp Akkaya, mutlu haberi sosyal medya hesabından işte böyle duyurdu.

17.05.2021 14:19 - Son Güncelleme: 17.05.2021 14:25
Sarp Akkaya ile eşi Sinem Yalçınkaya'nın oğlu dünyaya geldi! Fenerbahçe - Olympiakos Eurolig basketbol maçında evlilik teklifi etmişti

Sarp Akkaya ile eşi Sinem Yalçınkaya'nın oğlu dünyaya geldi! Oyuncu Sarp Akkaya Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynadığı Eurolig basketbol maçında evlenme teklif ettiği Sinem Yalçınkaya ile yine bir Fenerbaçe-Olimpiakos maçında evlenmişti.

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Sarp Akkaya ile eşi Sinem Yalçınkaya'nın oğlu dünyaya geldi! Fenerbahçe - Olympiakos Eurolig basketbol maçında evlilik teklifi etmişti

2017 yılında dünayevine giren çift ilk çocuklarını kucağına aldı.

Sarp Akkaya ile eşi Sinem Yalçınkaya'nın oğlu dünyaya geldi! Fenerbahçe - Olympiakos Eurolig basketbol maçında evlilik teklifi etmişti

Oğullarına Kaan adını veren çiftten Sinem Yalçınkaya, mutlu haberi takipçileriyle de paylaştı. Geçtiğimiz hafta anne olma heyecanı yaşayan Sinem Yalçınkaya oğlu Kaan'ın elinin göründüğü fotoğrafı paylaşıp altına, 'Geçen hafta bugün bu dakikalar... Kaan Akkaya... 10/05/2021' notunu düştü.

Sarp Akkaya ile eşi Sinem Yalçınkaya'nın oğlu dünyaya geldi! Fenerbahçe - Olympiakos Eurolig basketbol maçında evlilik teklifi etmişti

İşte mutlu evliliklerini bebekle taçlandıran Sarp Akkaya ve eşi başta olmak üzre sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Sarp Akkaya ile eşi Sinem Yalçınkaya'nın oğlu dünyaya geldi! Fenerbahçe - Olympiakos Eurolig basketbol maçında evlilik teklifi etmişti