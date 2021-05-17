Kağıt Ev'in Aylin'i Nur Fettahoğlu'nun kardeşi çıka çıka bakın kim çıktı! O da en az kardeşi kadar ünlü meğer...
Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan 40 yaşındaki güzel oyuncu Nur Fettahoğlu, şu sıralar cinayet işleyen kızını korumak için cinayeti örtbas eden bir anneyi canlandırıyor Kağıt Ev'de. Pek çok ünlü dizide rol alan Nur Fettahoğlu kariyerine spikerlikle başladı. Sonrasında Aşk-ı Memnu ile yıldızı parladı. Nur Fettahoğlu'nun ailesindeki tek ünlü isim olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Nur Fettahoğlu'nun kardeşi de ünlü bir spiker. Bakın o isim kim. İşte başta Nur Fettahoğlu'nun kardeşi Selvinaz Fettahoğlu olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
Daha sonra çeşitli bankalarda çalıştıktan sonra kamera karşısına ilk kez borsa spikerliği yaparak geçti. Bir süre spikerlik görevini üstlenmiş olan Nur Fettahoğlu oyunculuk kariyerine Benden Baba Olmaz dizisi ile adım atmış daha sonra Gönül Salıncağı dizisinde oynamış, Kurtlar Vadisi Filistin sinema filminde başrol, Hayat Yolunda dizisine Şafak, Filinta dizisinde Süreyya karakterlerini canlandırmıştır.
Daha sonra çeşitli bankalarda çalıştıktan sonra kamera karşısına ilk kez borsa spikerliği yaparak geçti. Bir süre spikerlik görevini üstlenmiş olan Nur Fettahoğlu oyunculuk kariyerine Benden Baba Olmaz dizisi ile adım atmış daha sonra Gönül Salıncağı dizisinde oynamış, Kurtlar Vadisi Filistin sinema filminde başrol, Hayat Yolunda dizisine Şafak, Filinta dizisinde Süreyya karakterlerini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl adlı dizide ise Mahidevran Sultan karakteri ile gönülleri fethetmeyi başaran Nur Fettahoğlu'nun kardeşi de kendisi kadar ünlü. Bir dönem abla-kardeş spikerlik yapan Nur Fettahoğlu'nun kardeşi bakın kim. İşte başta Nur Fettahoğlu olmak üzere ünlülerin kardeşleri.