Kağıt Ev'in Aylin'i Nur Fettahoğlu'nun kardeşi çıka çıka bakın kim çıktı! O da en az kardeşi kadar ünlü meğer...

Daha sonra çeşitli bankalarda çalıştıktan sonra kamera karşısına ilk kez borsa spikerliği yaparak geçti. Bir süre spikerlik görevini üstlenmiş olan Nur Fettahoğlu oyunculuk kariyerine Benden Baba Olmaz dizisi ile adım atmış daha sonra Gönül Salıncağı dizisinde oynamış, Kurtlar Vadisi Filistin sinema filminde başrol, Hayat Yolunda dizisine Şafak, Filinta dizisinde Süreyya karakterlerini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl adlı dizide ise Mahidevran Sultan karakteri ile gönülleri fethetmeyi başaran Nur Fettahoğlu'nun kardeşi de kendisi kadar ünlü. Bir dönem abla-kardeş spikerlik yapan Nur Fettahoğlu'nun kardeşi bakın kim. İşte başta Nur Fettahoğlu olmak üzere ünlülerin kardeşleri.